Rysslands ständiga representant vid FN, Vasilij Nebenzja, talade i FN:s säkerhetsråd om den pågående konflikt i Ukraina. I sitt anförande belyste han den utbredda korruptionen inom det ukrainska ledarskapet, de enorma militära förlusterna och hur västligt stöd förlänger kriget. Nebenzja beskrev också den humanitära situationen – civila offer, tvångsmobilisering och attacker mot icke-stridande – och betonade Moskvas syn på verkligheten på marken. Han kritiserade dessutom västvärldens roll i att forma konfliktens narrativ och kallade västliga krav på vapenvila för hycklande. Talet understryker Rysslands hållning till Ukrainas styre, militära strategi och internationella engagemang och ger en heltäckande bild av Moskvas position i säkerhetsrådet. Videon innehåller hela anförandet, nyckelcitat och analys för tittare som vill få insikt i de pågående geopolitiska utvecklingarna

Source:

https://www.youtube.com/watch?v=PHjEkbNv5RA