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Die Konsequenzen von Feigheit
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651 views • August 11, 2020
Die Konsequenz von Feigheit. Dieses Video ist KEIN Aufruf zur Gewalt. Wehrt Euch gewaltfrei. Wir sind viel mehr, daher haltet zusammen! Bitte seht Euch die Vorträge von Mark Passio an, damit Ihr besser versteht Ihr besser was Rechte, Freiheit, Liebe, Gewalt und Selbstverteidigung.
Aber als sie diejenigen verfolgten, die in ihr Lager flohen, wurden sie Zeugen einer schrecklichen Tragödie; die Frauen, die in schwarzen Kleidern auf ihren Wagen standen, erschlugen alle, die flohen, einige ihre Ehemänner, einige ihre Brüder, andere ihre Väter" ~ Plutarch auf den Kimbern
Plutarchs Worte geben uns einen tiefen Einblick in den Verstand unserer nördlichen Vorfahren. Natürlich handelt es sich hierbei um eine römische Schrift, und als solche mag sie ein wenig ausgeschmückt sein, aber es kann kein Zweifel daran bestehen, dass unsere Vorfahren Akte der Feigheit mit äußerster Verachtung betrachtet haben.
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Aber als sie diejenigen verfolgten, die in ihr Lager flohen, wurden sie Zeugen einer schrecklichen Tragödie; die Frauen, die in schwarzen Kleidern auf ihren Wagen standen, erschlugen alle, die flohen, einige ihre Ehemänner, einige ihre Brüder, andere ihre Väter" ~ Plutarch auf den Kimbern
Plutarchs Worte geben uns einen tiefen Einblick in den Verstand unserer nördlichen Vorfahren. Natürlich handelt es sich hierbei um eine römische Schrift, und als solche mag sie ein wenig ausgeschmückt sein, aber es kann kein Zweifel daran bestehen, dass unsere Vorfahren Akte der Feigheit mit äußerster Verachtung betrachtet haben.
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