FSB's originale video pr 09.09.2020 'Genhusning i en pavillon' MED vaskemaskine

Hvad er Beboerdemokrati? - Beboernes afdelingsmøde er øverste myndighed.Hvis vi beboere stemmer Ja til et forslag, skal FSB's Adm rette ind og imødekomme vores krav.Det handler her om åbenhed og gennemskuelighed over for os beboere.9 klokkenklare beviser på at FSB viser der ER en vaskemaskine i den pavillon vi skal bo i...Er der så rent faktisk en vaskemaskine?Og hvor bliver pavillon opstillet?Endnu mere løgn og manipulation for at få beboerne til at stemme 'Ja' til Helhedsplanen??--Pavilloner bliver sat op i Dommerparken + Genhusning 2-3 månederDu skal derfor flytte midlertidigt ind i en pavillon, som bliver stillet op "i nærheden af" Dommerparken.Afdelingsmødet Dommerparken Torsdag d 23 sept 2021 kl 18.--Forslag 3. Vedr Helhedsplanen - 'Vaskemaskine'- At FSB' Administration skal give en utvetydig skriftlig bekræftigelse til alle beboere der ønskerdet og der har en lægelig skriftlig dokumenteret nedsat funktionsevne og derfor en hel delskånebehov, at der vil blive stillet en vaskemaskine til rådighed i 'pavillonen' til de beboere derhar brug for det, præcist som FSB henviste til i Deres informationfolder pr Nov 2020, hvor derhenvises til FSB's video på YouTube, hvor det klart vises og kan ses at der er vaskemaskive.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Begrundelse for forslaget:Dokumentation fra infofolder Nov 2020: Se hvad andre synes om pavillonerne"Vi ved fra andre store helhedsplaner - fx i Lundevænget på Østerbro - at det hårde ved at væregenhuset er at pakke sine ting. De fleste er glade for at bo i pavilloner, som er varme og godtindrettet. Se filmen på dommerparken.fsb.dk/helhedsplan"Genhusning i en pavillon335 views • Sep 9, 2020fsb - lejeboliger i KøbenhavnJeg stillede også disse specifikke spørgsmål skriftligt d 21.05.2021 til FSB incl til voresbeboervalgte afdelingsbestyrelse som også her var totalt tavse:- 2020-11 Informationsfolder.pdf- Gmail - 21.05.2021 Spørgsmål og svar fra FSB vedr Helhedsplanen_.pdfOg jeg fik dette tvetydige ansvarfralæggende DJØF svar:Jeg skrev:4. Er der vaskemaskine i 'pavillonen' til de handicappede beboere, præcist som derhenvises til og vises i jeres informationfolder, hvor der henvises til jeres video påYouTube, hvor det klart vises og kan ses?5. Hvis der ikke er vaskemaskine i pavillonen, vil FSB så sørge for at de handicappededer har vaskemaskine får tildelt en pavillon der har vaskemaskine?Her er det tvetydige ansvarsfralæggende DJØF svar jeg fik fra FSB's Projektleder AnjaGabelgård og Beboerkonsulent Christine Strøyer:4."Det er endnu ikke fastlagt, hvor meget udstyr, der kommer i Dommerparkens pavilloner,men man kan godt forestille sig, at der installeres vaskemaskine i pavillonerne.Der vil sandsynligvis desuden blive opstillet et fællesvaskeri i en pavillon, som alternativ tileksisterende vaskeri mens arbejde, som berører dette pågår "5. "Se svar på spørgsmål 4."------------------------------------------ Hvorfor henviser FSB så til en deres Video på Youtube som klart viser der er vaskemaskine ialle pavilloner ?- Er dette også ren manipulation og bondefangeri for at få alle beboerne til at 'tro' at der er envaskemaskine i alle pavilloner så der stemmes JA til helhedsplanen?- Vil FSB her imødekomme alle beboers lægelige dokumenterede skånebehov?- Eller vil FSB her, som der skrives i dette svar, bare kræve at alle 'GÅR' hen på det 'sandsynligvise' fællesvaskeri i en pavillon, som MÅSKE bliver opslettet, uanset lægeligdokumenterede skånebehov at man har store problemer med at gå?-Jeg har bla. også en mangeårig lægelig dokumentation for diagnosen MCS (Multiple Chemical Sensitivity) som gør at et af mine skånebehov er at jeg ikke kan tåle ret mangeformer for parfume (næsten ingen). Derfor jeg i mange år har haft egen vaskemaskine. Jeg skalikke vaske tøj i en 'fælles' vaskemaskine hvor der bruges div parfumer.Følg evt sagen her: FSB Dommerparken (afd 31) Helhedsplan vs Beboerdemokratihvor alle kan skrive deres mening og vi kan hjælpe hinanden.Kilde:335 views • Sep 9, 2020fsb - lejeboliger i København