Barbara O'Neill - Compass - Parte 13 - Las ocho leyes de la salud - una introducción

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En el decimotercer episodio, Bárbara nos introduce en las ocho leyes de la salud a través de un viaje
por lo que Dios tiene que decirnos sobre el tema. A través de una serie de citas de la propia Palabra
de Dios, como siempre combinadas con maravillosas historias y experiencias de la propia vida de
Bárbara, aprendemos sobre la importancia del tema.