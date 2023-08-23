Barbara O'Neill - Compass - Parte 13 - Las ocho leyes de la salud - una introducción

En el decimotercer episodio, Bárbara nos introduce en las ocho leyes de la salud a través de un viaje por lo que Dios tiene que decirnos sobre el tema. A través de una serie de citas de la propia Palabra de Dios, como siempre combinadas con maravillosas historias y experiencias de la propia vida de Bárbara, aprendemos sobre la importancia del tema.

