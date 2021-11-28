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Homilia Sexta-feira 19ª semana Tempo Comum – Ano Ímpar (13.08.2021)
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10 views • November 28, 2021
Primeira Leitura: Js 24,1-13
Tirei vossos pais dos confins da Mesopotâmia,
depois vos fiz sair do Egito e vos dei uma terra.
Salmo responsorial: Sl 135,1-3. 16-18. 21-22.24
Eterna é a sua misericórdia!
Evangelho: Mt 19,3-12
Moisés permitiu despedir a mulher,
por causa da dureza do vosso coração.
Mas não foi assim desde o início.
Tirei vossos pais dos confins da Mesopotâmia,
depois vos fiz sair do Egito e vos dei uma terra.
Salmo responsorial: Sl 135,1-3. 16-18. 21-22.24
Eterna é a sua misericórdia!
Evangelho: Mt 19,3-12
Moisés permitiu despedir a mulher,
por causa da dureza do vosso coração.
Mas não foi assim desde o início.
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