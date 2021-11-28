Homilia Sexta-feira 19ª semana Tempo Comum – Ano Ímpar (13.08.2021)

Primeira Leitura: Js 24,1-13

Tirei vossos pais dos confins da Mesopotâmia,

depois vos fiz sair do Egito e vos dei uma terra.

Salmo responsorial: Sl 135,1-3. 16-18. 21-22.24

Eterna é a sua misericórdia!

Evangelho: Mt 19,3-12

Moisés permitiu despedir a mulher,

por causa da dureza do vosso coração.

Mas não foi assim desde o início.