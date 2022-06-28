Igor Stechkin: ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑΣ

Γιατί ο μέσος άνθρωπος μπορεί να πιστεύει σχεδόν τα πάντα. Πώς λειτουργούν οι κύριες λογικές παγίδες της καθημερινής επικοινωνίας. Ποιος μηχανισμός μπορεί να βοηθήσει στην προστασία από χειραγώγηση και ανήθικες πρακτικές διαχείρισης. Ο Igor Stechkin, ο συγγραφέας του βιβλίου ONYQ - Γιατί η Ρωσική Ομοσπονδία ζει στη φτώχεια, μιλά για αυτό και πολλά άλλα.





Πηγή: https://www.youtube.com/watch?v=j_4NRhAAxDg&t=565s





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