Κασιδιάρης Απάντηση σε Χατζηνικολάου – Συνεντεύξεις για Μακεδονικό- ΑΟΖ- πολιτικές εξελίξεις

askitis 363 followers Follow 1 Share Add to... Download MP3 Share Report

161 views • June 12, 2020



Σε απόλυτο παροξυσμό ο καταχρεωμένος Χατζηνικολάου, δημιουργεί σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Του απαντούμε: Οι ΕΛΛΗΝΕΣ για την Πατρίδα ιδρύθηκαν επισήμως στον Άρειο Πάγο, λειτουργούν νόμιμα και στις επόμενες εκλογές θα λάβουν την ψήφο όλων των Ελλήνων που αντιστέκονται στο διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα.

Παρακολουθήστε τις δύο τελευταίες συνεντεύξεις του Ηλία Κασιδιάρη στους τηλεοπτικούς σταθμούς της Μακεδονίας (Center Tv Καβάλας και Δίκτυο Σερρών) για το πώς θα καταργήσουμε την προδοτική συμφωνία των Πρεσπών, για τα απαράδεκτα σημεία της συμφωνίας ΑΟΖ Ελλάδος-Ιταλίας, αλλά και όλες τις πολιτικές εξελίξεις.

Επίσης, ξεκαθαρίζεται ρητά ότι όσα ονόματα ακούγονται σχετικά με την στελέχωση του νέου κόμματος δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα! Τα στελέχη πρώτης γραμμής είναι πρόσωπα άφθαρτα, που δεν σχετίζονται επ' ουδενί με το υπάρχον πολιτικό σύστημα! "Το κόμμα Κασιδιάρη εξαφανίζει Βελόπουλο και Βαρουφάκη!" (Δημοσκόπηση Opinion Poll για το Πρώτο Θέμα). Μία εβδομάδα μετά την ανακήρυξή μας από τον Άρειο Πάγο, οι "ΕΛΛΗΝΕΣ για την Πατρίδα" https://www.ellhnes.net/ είμαστε η ανερχόμενη πολιτική δύναμη (και όλοι καταλαβαίνουν ποια είναι τα πραγματικά μας ποσοστά, όταν αναγκάζονται να μας καταγράψουν στην 5η θέση ακόμα και οι μεγαλύτεροι πολιτικοί μας αντίπαλοι...).Σε απόλυτο παροξυσμό ο καταχρεωμένος Χατζηνικολάου, δημιουργεί σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Του απαντούμε: Οι ΕΛΛΗΝΕΣ για την Πατρίδα ιδρύθηκαν επισήμως στον Άρειο Πάγο, λειτουργούν νόμιμα και στις επόμενες εκλογές θα λάβουν την ψήφο όλων των Ελλήνων που αντιστέκονται στο διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα.Παρακολουθήστε τις δύο τελευταίες συνεντεύξεις του Ηλία Κασιδιάρη στους τηλεοπτικούς σταθμούς της Μακεδονίας (Center Tv Καβάλας και Δίκτυο Σερρών) για το πώς θα καταργήσουμε την προδοτική συμφωνία των Πρεσπών, για τα απαράδεκτα σημεία της συμφωνίας ΑΟΖ Ελλάδος-Ιταλίας, αλλά και όλες τις πολιτικές εξελίξεις.Επίσης, ξεκαθαρίζεται ρητά ότι όσα ονόματα ακούγονται σχετικά με την στελέχωση του νέου κόμματος δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα! Τα στελέχη πρώτης γραμμής είναι πρόσωπα άφθαρτα, που δεν σχετίζονται επ' ουδενί με το υπάρχον πολιτικό σύστημα! Keywords recg

Show More