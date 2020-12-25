Plainte relative aux vaccins - Rejoignez l'action internationale en cours

Rejoignez l'action internationale en coursPeu importe votre pays, rejoignez la plainte pénale contre X de l’association Reaction19 : ensemble, nous sommes plus forts !✅ Allez sur :✅ Devenez adhérent pour 10€✅ Rejoignez la plainte pénale contre X relative aux vaccins (Article 40 du code de procédure pénale)Faites-vous partie des personnes qui pensent que rien ne changera ?Faites-vous partie des personnes qui se sentent seules et isolées ?Vous cherchez des réponses et des faits depuis des semaines, des mois, vous n’y voyez plus clair et peut être que même finalement, vous êtes sur le point de jeter l’éponge.Alors je pense que cette nouvelle va vous redonner de l’espoir, mais surtout, vous prouver que VOUS ÊTES CAPABLES DE TOUT CHANGER.Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment vous joindre à la plainte pénale que vous attendiez depuis des mois. Celle qui réunit les pays. Une plainte contre X qui permet d’ouvrir une enquête afin de révéler les faits sur les nouveaux vaccins dont on parle tant.Que vous soyez pour, contre ou tout simplement hésitant, rejoindre cette plainte permettra de soulever les faits et d’avoir les réponses nécessaires à votre prise de décision.Nous comptons sur vous. Nous vous attendons. Parce que… ensemble, nous sommes plus forts.