Tout Blanc, Tout Moche : Mélenchon nous prend pour des c....

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Chanson satirique : vrai colon, faux rebeu. Paroles perso, orchestration et voix IA. Si vous souhaitez me soutenir et donner 1€ pour participer à mes frais d'IA : https://ko-fi.com/lamite Les liens pour la chanson sur Édouard Philippe : https://rumble.com/v781916-la-calamit-edouard-philippe-petit-rappel-en-chanson-pour-les-poissons-rouge.html
https://odysee.com/@LaMiteDansLaCaverne:4/La_calamit%C3%A9_Edouard_Philippe:c
Pour ceux qui le souhaitent, je rappelle que la transcription complète de toutes mes vidéos figure sur mon blog https://lamitedanslacaverne.blogspot.com
Chaîne « la caverne de la mite » pour tout ce qui n'est pas politique : https://www.youtube.com/channel/UCOV6NrIse4qFj6FyVnv3iEw
Un certain nombre de mes vidéos n'a pas plu à l'algorithme Youtube. Pour avoir accès à la totalité (ou en cas de disparition de la chaîne) retrouvez-moi sur d'autres plateformes moins casse-c... :
ODYSEE : https://odysee.com/@LaMiteDansLaCaverne:4
RUMBLE : https://rumble.com/c/c-1464601
BITCHUTE : https://www.bitchute.com/channel/lamitedanslacaverne
BRIGHTEON : https://www.brighteon.com/channel/lamitedanslacaverne
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