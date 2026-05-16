Tout Blanc, Tout Moche : Mélenchon nous prend pour des c....

Chanson satirique : vrai colon, faux rebeu. Paroles perso, orchestration et voix IA. Si vous souhaitez me soutenir et donner 1€ pour participer à mes frais d'IA : https://ko-fi.com/lamite Les liens pour la chanson sur Édouard Philippe : https://rumble.com/v781916-la-calamit-edouard-philippe-petit-rappel-en-chanson-pour-les-poissons-rouge.html

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Pour ceux qui le souhaitent, je rappelle que la transcription complète de toutes mes vidéos figure sur mon blog https://lamitedanslacaverne.blogspot.com





Chaîne « la caverne de la mite » pour tout ce qui n'est pas politique : https://www.youtube.com/channel/UCOV6NrIse4qFj6FyVnv3iEw





Un certain nombre de mes vidéos n'a pas plu à l'algorithme Youtube. Pour avoir accès à la totalité (ou en cas de disparition de la chaîne) retrouvez-moi sur d'autres plateformes moins casse-c... :

ODYSEE : https://odysee.com/@LaMiteDansLaCaverne:4

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