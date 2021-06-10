광야의 소리7,085(시대읽기)해가 어두워지는 이유 오늘 개기일식은 경고와 (복음서강해)요한복음1장

47 예수께서 나다나엘이 自己에게 오는 것을 보시고 그를 가리켜 가라사대 보라 이는 참 이스라엘 사람이라 그 속에 奸詐한 것이 없도다

48 나다나엘이 가로되 어떻게 나를 아시나이까 예수께서 對答하여 가라사대 빌립이 너를 부르기 前에 네가 無花果나무 아래 있을 때에 보았노라

49 나다나엘이 對答하되 랍비여 當身은 하나님의 아들이시요 當身은 이스라엘의 임금이로소이다

50 예수께서 對答하여 가라사대 내가 너를 無花果나무 아래서 보았다 하므로 믿느냐 이보다 더 큰 일을 보리라

51 또 가라사대 眞實로 眞實로 너희에게 이르노니 하늘이 열리고 하나님의 사자들이 人子 위에 오르락 내리락하는 것을 보리라 하시니라