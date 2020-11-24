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ГРЕЧЕСКИЙ БЕСОГОН И СТАРЕЦ АФАНАСИЙ О МУЧЕНИЧЕСТВЕ ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ
ПРАВДА СИЛЬНЕЕ!!!
ПРАВДА СИЛЬНЕЕ!!!
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17370 views • November 24, 2020
ИСТОЧНИК https://shabdua.livejournal.com/7287173.html
"В прежние периоды гонений, возлюбленный мой, телесная форма пыток была несомненна, но тогда не было никакого прямого влияния (изменения) ума и души. В мученичестве последних дней будет происходить манипуляция душой, и методы, используемые будут самыми сатанинскими. Почему?
Потому, что они будут вводить в вас химические вещества (вакцины). Это парализует ваш ум, вашу волю, вашу свободу. Это изменит ваше чувство личного чувства и отвлечет (неправильно направит) ваш ум.
Эти вещи были проверены и широко известны!
(Старец, скорее всего, говорил здесь в начале 1990—х годов-такая манипулятивная «наука» уже существовала в его время.)
Сказав это, как можно исповедовать имя Христа и не поклониться антихристу?
Какая ужасная форма мученичества! Вот почему бегство необходимо! Я повторю еще раз. Бегство будет необходимо! Потому что мы не знаем, сможем ли мы вынести такое мученичество!"
Keywords
vaccinesantichristmartyrdom
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