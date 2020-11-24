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ГРЕЧЕСКИЙ БЕСОГОН И СТАРЕЦ АФАНАСИЙ О МУЧЕНИЧЕСТВЕ ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ
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17370 views • November 24, 2020
ИСТОЧНИК https://shabdua.livejournal.com/7287173.html
"В прежние периоды гонений, возлюбленный мой, телесная форма пыток была несомненна, но тогда не было никакого прямого влияния (изменения) ума и души. В мученичестве последних дней будет происходить манипуляция душой, и методы, используемые будут самыми сатанинскими. Почему?
Потому, что они будут вводить в вас химические вещества (вакцины). Это парализует ваш ум, вашу волю, вашу свободу. Это изменит ваше чувство личного чувства и отвлечет (неправильно направит) ваш ум.
Эти вещи были проверены и широко известны!
(Старец, скорее всего, говорил здесь в начале 1990—х годов-такая манипулятивная «наука» уже существовала в его время.)
Сказав это, как можно исповедовать имя Христа и не поклониться антихристу?
Какая ужасная форма мученичества! Вот почему бегство необходимо! Я повторю еще раз. Бегство будет необходимо! Потому что мы не знаем, сможем ли мы вынести такое мученичество!"
"В прежние периоды гонений, возлюбленный мой, телесная форма пыток была несомненна, но тогда не было никакого прямого влияния (изменения) ума и души. В мученичестве последних дней будет происходить манипуляция душой, и методы, используемые будут самыми сатанинскими. Почему?
Потому, что они будут вводить в вас химические вещества (вакцины). Это парализует ваш ум, вашу волю, вашу свободу. Это изменит ваше чувство личного чувства и отвлечет (неправильно направит) ваш ум.
Эти вещи были проверены и широко известны!
(Старец, скорее всего, говорил здесь в начале 1990—х годов-такая манипулятивная «наука» уже существовала в его время.)
Сказав это, как можно исповедовать имя Христа и не поклониться антихристу?
Какая ужасная форма мученичества! Вот почему бегство необходимо! Я повторю еще раз. Бегство будет необходимо! Потому что мы не знаем, сможем ли мы вынести такое мученичество!"
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