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11.02.22. В каких демонстрациях нельзя участвовать православным? (Выпуск №237. Часть 1(1))
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5151 views • February 10, 2022
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Содержание:
00:37 Кем управляется народное сопротивление в Канаде? Эксклюзивное интервью от инсайдера https://www.youtube.com/watch?v=X_L3lm7g-yU
19:48 Сегодня в мире (06.02.22): Протест в Канаде, Армия России в Беларуси, план вторжения от Bild https://www.youtube.com/watch?v=TQXpQBjnXMA
27:25 Статья. РОССИЯ - ПОВТОРИ! "КОНВОЙ СВОБОДЫ" ПРОТИВ КОРОНАБЕСОВ... 80 тыс. машин и 1,5 млн. человек движутся в столицу Канады. (ВИДЕО) https://3rm.info/main/88073-rossija-povtori-konvoj-svobody-protiv-koronabesov-80-tys-mashin-i-15-mln-chelovek-dvizhutsja-v-stolicu-kanady-video.html
29:48 Тревожные НОВОСТИ ! Родители устраивают дежурства в школах , как уберечь детей ?//Америка США https://www.youtube.com/watch?v=4VQNz--Ko6I
54:24 Из писем слушателей. Пишут в университете. Пишут в торговых центрах (обязательная вакцинация в ДНР)01:02:40 Призыв на проездном билете
01:00:49 Статья. В ОРДО с 1 февраля поступит в продажу горловское лекарство от коронавируса. Названа стоимость препарата https://donpress-com.turbopages.org/donpress.com/s/news/28-01-2022-v-ordo-s-1-fevralya-postupit-v-prodazhu-gorlovskoe-lekarstvo-ot-koronavirusa?publisher_logo_url=https%3A%2F%2Favatars.mds.yandex.net%2Fget-turbo%2F2399319%2F2a0000016f98facdca863f66a69f40670079%2Fsvg&;promo=navbar&utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com%2F%3Ffromzen%3Dsearchapp
01:04:48 Ч-5. Православные Старцы и Апокалипсис. Игумен Гурий (Чезлов) https://www.youtube.com/watch?v=u_Ff1dQuRWA
01:11:56 Статья.В СМИ Греции рассказали о позиции известных афонитов относительно прививок https://spzh.news/ru/news/85646-v-smi-grecii-rasskazali-o-pozicii-izvestnyh-afonitov-otnositelyno-privivok
01:15:17 ГРЯДЕТ ПЕРЕВОРОТ... ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ БОГОРОДИЦЫ. Православным в нем участвовать нельзя. Нужно подготовится к нему. (ВИДЕО) https://3rm.info/main/87778-grjadet-perevorot-preduprezhdenie-bogorodicy-pravoslavnym-v-nem-uchastvovat-nelzja-nuzhno-podgotovitsja-k-nemu-video.html
01:28:48 Письмо слушательницы об искусственном оплодотворении
01:31:22 Стихотворение из письма слушателя о дружбе украинцев и россиян
01:37:56 В Украину прибыл президент Турции – о чем могут договориться государства | ТСН https://www.youtube.com/watch?v=tpcz65Df5GU
01:44:17 Почему все деньги у евреев? Как дела в Школе здравого смысла? https://www.youtube.com/watch?v=OPg4147kSMA
Сегодня мы поговорим о развитии событий в Канаде и причинах протестного движения; о фазах насилия властей над народом; попытаемся выяснить, за что на самом деле стоит бороться; расскажем о методах самоорганизации; о духовной борьбе старцев против глобализации; об антипрививочном движении афонских старцев, и о многом другом.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал https://bastyon.com/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш Телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected]
Содержание:
00:37 Кем управляется народное сопротивление в Канаде? Эксклюзивное интервью от инсайдера https://www.youtube.com/watch?v=X_L3lm7g-yU
19:48 Сегодня в мире (06.02.22): Протест в Канаде, Армия России в Беларуси, план вторжения от Bild https://www.youtube.com/watch?v=TQXpQBjnXMA
27:25 Статья. РОССИЯ - ПОВТОРИ! "КОНВОЙ СВОБОДЫ" ПРОТИВ КОРОНАБЕСОВ... 80 тыс. машин и 1,5 млн. человек движутся в столицу Канады. (ВИДЕО) https://3rm.info/main/88073-rossija-povtori-konvoj-svobody-protiv-koronabesov-80-tys-mashin-i-15-mln-chelovek-dvizhutsja-v-stolicu-kanady-video.html
29:48 Тревожные НОВОСТИ ! Родители устраивают дежурства в школах , как уберечь детей ?//Америка США https://www.youtube.com/watch?v=4VQNz--Ko6I
54:24 Из писем слушателей. Пишут в университете. Пишут в торговых центрах (обязательная вакцинация в ДНР)01:02:40 Призыв на проездном билете
01:00:49 Статья. В ОРДО с 1 февраля поступит в продажу горловское лекарство от коронавируса. Названа стоимость препарата https://donpress-com.turbopages.org/donpress.com/s/news/28-01-2022-v-ordo-s-1-fevralya-postupit-v-prodazhu-gorlovskoe-lekarstvo-ot-koronavirusa?publisher_logo_url=https%3A%2F%2Favatars.mds.yandex.net%2Fget-turbo%2F2399319%2F2a0000016f98facdca863f66a69f40670079%2Fsvg&;promo=navbar&utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com%2F%3Ffromzen%3Dsearchapp
01:04:48 Ч-5. Православные Старцы и Апокалипсис. Игумен Гурий (Чезлов) https://www.youtube.com/watch?v=u_Ff1dQuRWA
01:11:56 Статья.В СМИ Греции рассказали о позиции известных афонитов относительно прививок https://spzh.news/ru/news/85646-v-smi-grecii-rasskazali-o-pozicii-izvestnyh-afonitov-otnositelyno-privivok
01:15:17 ГРЯДЕТ ПЕРЕВОРОТ... ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ БОГОРОДИЦЫ. Православным в нем участвовать нельзя. Нужно подготовится к нему. (ВИДЕО) https://3rm.info/main/87778-grjadet-perevorot-preduprezhdenie-bogorodicy-pravoslavnym-v-nem-uchastvovat-nelzja-nuzhno-podgotovitsja-k-nemu-video.html
01:28:48 Письмо слушательницы об искусственном оплодотворении
01:31:22 Стихотворение из письма слушателя о дружбе украинцев и россиян
01:37:56 В Украину прибыл президент Турции – о чем могут договориться государства | ТСН https://www.youtube.com/watch?v=tpcz65Df5GU
01:44:17 Почему все деньги у евреев? Как дела в Школе здравого смысла? https://www.youtube.com/watch?v=OPg4147kSMA
Сегодня мы поговорим о развитии событий в Канаде и причинах протестного движения; о фазах насилия властей над народом; попытаемся выяснить, за что на самом деле стоит бороться; расскажем о методах самоорганизации; о духовной борьбе старцев против глобализации; об антипрививочном движении афонских старцев, и о многом другом.
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