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ELITES PLAN IN DESTROYING THE ECONOMY EXPOSED!
EARTH SHAKING NEWS
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86 views • August 12, 2023

IN 1913 THE ELITE SECRETLY CREATED THE FEDERAL RESERVE TO COMPLETELY SEIZE AMERICA AND USHER IN THEIR SATANIC ONE WORLD ORDER. HERE WE ARE! THIS SATANIC CABAL HAVE FINALLY ARRIVED AT THEIR NAZI GOAL TO DESTROY MOST OF HUMANITY AND COMPLETELY SEIZE THE EARTH FOR THEIR OWN EVIL AGENDA. BIBLICAL PROPHECY WARNS US THEY WE BE SUCCESSFUL FOR A SHORT PERIOD OF TIME. HOWEVER, IN THE LAST HALF OF THE TRIBULATION( I BELIEVE WILL BEGIN AROUND 2025) ALMIGHTY GOD WILL STRIKE A DEATH BLOW TO THESE EVIL ENTITIES. THERES EVIL ANGELS AND ALMIGHTY GODS TRUE SERVANTS ALSO CALLED ANGELS. WHEN THE LATTER IS CALLED INTO ACTION THEY WILL PURGE THE WORLD OF THE EVIL ELITE AND THEIR SUPERIOR HENCHMEN THE FALLED ANGELS. WE LIFE IN THE MOST DANGEROUS TIME IN THE HISTORY OF HUMANITY. WHEN YOU DRAW YOUR LAST BREATH WILL YOU BEING GOING TO HEAVEN OR HELL? YOU DO NOT KNOW WHEN YOUR LAST BREATH WILLBE DRAWN. IF YOU'RE NOT SAVED HELL IS YOUR FINAL DOMAIN. REPENT OR PERISH! THE CLOCK IS TICKING...WAKEUP!!!

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militaryhellreligiongovernmentnew world ordersatanismbible prophecymedicalend timeschild sacrifice
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