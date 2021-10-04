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04.10.2021. Надо под микроскопом посмотреть, что там в вакцине??? (Выпуск № 220 часть II (1)).
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10036 views • October 02, 2021
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Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:45 НАЙДЕНЫ ЧИПЫ В ВАКЦИНАХ ОТ КОРОНАВИРУСА. https://www.brighteon.com/bfbdc866-a514-444c-8b30-0d34225d5c7a.
09:21 ВАКЦИНАЦИЯ ЭТО ЧИПИЗАЦИЯ НАНОБОТАМИ - ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ , БЕЗ НЕЕ СКОРО БУДЕТ НИ КУПИТЬ НИ ПРОДАТЬ. https://www.brighteon.com/ab74d2fe-fa88-4cee-aece-ec05eacec77f.
23:32 ДНК. Клетка человека (Лекция 1.5 Семенов И.Н.). http://vera77.com/article/15-ustrojstvo-kletki-dushi-i-tela-lektsiya-5-semenov-in.
37:10 СКОРО БЕЗУСЛОВНЫЙ БАЗОВЫЙ ДОХОД ДЛЯ ВСЕХ ВАКЦИНИРОВАННЫХ . НИ ПОКУПАТЬ НИ ПРОДАВАТЬ ОСТАЛЬНЫЕ ЛЮДИ НЕ СМОГУТ… https://www.brighteon.com/a2e4c71a-ed38-4956-a4a8-48fda7ba1703.
40:44 Обработка детских площадок-неизвестно чем и не понятно кем. https://www.youtube.com/watch?v=vKheh9CqSZM.
50:11 После дезинфекции помещения заболевают все. https://www.youtube.com/watch?v=OFtPGDm2BCI.
53:05 Правительство Румынии закрыло все центры вакцинации, потому что 70% отказались ее проходить. https://www.youtube.com/watch?v=niu_vbXCAvg.
54:20 Для чего Билл Гейтс купил гостиницу Москва в Москве ?//Америка Россия американцы народ США Флорида. https://www.youtube.com/watch?v=5LjX1K1292s.
01:02:35 Письмо слушателя. Что дают подписать перед вакцинацией.
01:03:34 Смотрите "👁️ Масоны рекламируют ПЦР тестирование. https://youtu.be/KrmlYTI0bsk.
01:04:43 РПН и ВОЗ проведут МЕЖДУНАРОДНЫЕ УЧЕНИЯ по ЧС. Подготовка к ПАНДЕМИЧЕСКОМУ СОГЛАШЕНИЮ? https://www.youtube.com/watch?v=756gXYt6iq4.
01:05:34 ВЫ ТОЛЬКО НА ЭТО ПОСМОТРИТЕ... Антихристовыми властями объявлены учения по геноциду народа. https://3rm.info/main/86514-vy-tolko-na-jeto-posmotrite-antihristovymi-vlastjami-objavleny-uchenija-po-genocidu-naroda.html.
01:06:30 Почитайте новое довольно интересное распоряжение правительства . http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202109210002.
01:12:10 В Китае появились футуристические защитные, охлаждающие скафандры от космического вируса. https://www.youtube.com/shorts/QA5P4LN3N5k.
01:13:47 Травят как тараканов. https://www.youtube.com/shorts/b3KXW1miH04.
01:15:18 ШОК! ЭТО УЖЕ НЕ СКРЫВАЮТ! Страшная Правда о том что происходит и о том что нас ждёт! https://www.youtube.com/watch?v=Z9_UDFf2G8g.
Сегодня мы увидим наглядное научное подтверждение того, что вакцины от ковид-19 содержат нано-чипы. Обсудим то, что наступают времена, когда нельзя купить и продать. Также увидим какие способы используют, чтобы люди активно шли на вакцинацию, зачем производят так называемую дезинфекцию детских площадок, монастырей, что распыляют в воздухе. Так же поговорим о том зачем Билл Гейтс купил гостиницу в Москве. Увидим, как представляют города будущего власть-имущие.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:45 НАЙДЕНЫ ЧИПЫ В ВАКЦИНАХ ОТ КОРОНАВИРУСА. https://www.brighteon.com/bfbdc866-a514-444c-8b30-0d34225d5c7a.
09:21 ВАКЦИНАЦИЯ ЭТО ЧИПИЗАЦИЯ НАНОБОТАМИ - ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ , БЕЗ НЕЕ СКОРО БУДЕТ НИ КУПИТЬ НИ ПРОДАТЬ. https://www.brighteon.com/ab74d2fe-fa88-4cee-aece-ec05eacec77f.
23:32 ДНК. Клетка человека (Лекция 1.5 Семенов И.Н.). http://vera77.com/article/15-ustrojstvo-kletki-dushi-i-tela-lektsiya-5-semenov-in.
37:10 СКОРО БЕЗУСЛОВНЫЙ БАЗОВЫЙ ДОХОД ДЛЯ ВСЕХ ВАКЦИНИРОВАННЫХ . НИ ПОКУПАТЬ НИ ПРОДАВАТЬ ОСТАЛЬНЫЕ ЛЮДИ НЕ СМОГУТ… https://www.brighteon.com/a2e4c71a-ed38-4956-a4a8-48fda7ba1703.
40:44 Обработка детских площадок-неизвестно чем и не понятно кем. https://www.youtube.com/watch?v=vKheh9CqSZM.
50:11 После дезинфекции помещения заболевают все. https://www.youtube.com/watch?v=OFtPGDm2BCI.
53:05 Правительство Румынии закрыло все центры вакцинации, потому что 70% отказались ее проходить. https://www.youtube.com/watch?v=niu_vbXCAvg.
54:20 Для чего Билл Гейтс купил гостиницу Москва в Москве ?//Америка Россия американцы народ США Флорида. https://www.youtube.com/watch?v=5LjX1K1292s.
01:02:35 Письмо слушателя. Что дают подписать перед вакцинацией.
01:03:34 Смотрите "👁️ Масоны рекламируют ПЦР тестирование. https://youtu.be/KrmlYTI0bsk.
01:04:43 РПН и ВОЗ проведут МЕЖДУНАРОДНЫЕ УЧЕНИЯ по ЧС. Подготовка к ПАНДЕМИЧЕСКОМУ СОГЛАШЕНИЮ? https://www.youtube.com/watch?v=756gXYt6iq4.
01:05:34 ВЫ ТОЛЬКО НА ЭТО ПОСМОТРИТЕ... Антихристовыми властями объявлены учения по геноциду народа. https://3rm.info/main/86514-vy-tolko-na-jeto-posmotrite-antihristovymi-vlastjami-objavleny-uchenija-po-genocidu-naroda.html.
01:06:30 Почитайте новое довольно интересное распоряжение правительства . http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202109210002.
01:12:10 В Китае появились футуристические защитные, охлаждающие скафандры от космического вируса. https://www.youtube.com/shorts/QA5P4LN3N5k.
01:13:47 Травят как тараканов. https://www.youtube.com/shorts/b3KXW1miH04.
01:15:18 ШОК! ЭТО УЖЕ НЕ СКРЫВАЮТ! Страшная Правда о том что происходит и о том что нас ждёт! https://www.youtube.com/watch?v=Z9_UDFf2G8g.
Сегодня мы увидим наглядное научное подтверждение того, что вакцины от ковид-19 содержат нано-чипы. Обсудим то, что наступают времена, когда нельзя купить и продать. Также увидим какие способы используют, чтобы люди активно шли на вакцинацию, зачем производят так называемую дезинфекцию детских площадок, монастырей, что распыляют в воздухе. Так же поговорим о том зачем Билл Гейтс купил гостиницу в Москве. Увидим, как представляют города будущего власть-имущие.
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