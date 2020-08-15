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La Pandémie de Papier - Radio-Quebec
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6 views • August 15, 2020
22 avr. 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=hCs33zWPJrk
Radio-Québec : https://www.youtube.com/channel/UCxLJZvb6-tlvk5Lq_vyETOQ
De nombreux médecins remettent en cause la façon de calculer les décès des autorités sanitaires. Les décès dus au COVID-19 seraient beaucoup plus bas qu'annoncés. Je laisse la parole aux spécialistes. *******Appuyez notre travail: http://www.paypal.me/AlexisCossette
La vidéo utilisée dans le webjournal: https://www.youtube.com/watch?v=KU65OCl2HwI
Radio-Québec : https://www.youtube.com/channel/UCxLJZvb6-tlvk5Lq_vyETOQ
De nombreux médecins remettent en cause la façon de calculer les décès des autorités sanitaires. Les décès dus au COVID-19 seraient beaucoup plus bas qu'annoncés. Je laisse la parole aux spécialistes. *******Appuyez notre travail: http://www.paypal.me/AlexisCossette
La vidéo utilisée dans le webjournal: https://www.youtube.com/watch?v=KU65OCl2HwI
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