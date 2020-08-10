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Entrevue avec DR. CHRISTIAN TAL SCHALLER: pandémie, vaccins et santé holistique - Amélie Paul
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2 views • August 10, 2020
31 mai 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=-VYdSzy_-uI
Amélie Paul : https://www.youtube.com/channel/UCMjnDanC86BYIbVLARs3_9Q
Attachez vos tuques! J'ai l'immense privilège et l'honneur de m'entretenir avec le Dr Christian Tal Schaller, un médecin suisse de renommée internationale, auteur de 60 ouvrages et qui est pour moi LA référence dans le domaine de la santé. Pratiquant la médecine depuis presque 60 ans, il s'est spécialisé dans la médecine holistique. Il est également Naturopathe, Homéopathe, Acuponcteur, Ostéopathe, Psychothérapeute, Chaman et même Rirologue!
Découvrez cet être hors de l'ordinaire et sa vision de la santé, de la "pandémie", des vaccins, de l'industrie pharmaceutique, etc. J'ai surtout voulu avoir cet entretien avec lui pour enrayer la peur des gens par rapport à tout ce qui se passe autour de la Covid-19.
MERCI DE SUPPORTER MA CHAÎNE:
https://www.paypal.me/ameliepaul
*Virement Interac: [email protected]
Site web et Blog de Tal Schaler: https://www.santeglobale.world/
Pour découvrir sa chaîne Youtube: https://www.youtube.com/user/MegaTaltaltal
Pour vous abonner à ma chaîne Youtube: https://www.youtube.com/ameliepaul
Pour me suivre sur Instagram: https://www.instagram.com/amelie_paul
Pour me suivre sur Facebook: https://www.facebook.com/ameliepaul
Pour une consultation en Naturopathie, m'écrire en privé ici: https://www.facebook.com/ameliepaulfanpage
Amélie Paul : https://www.youtube.com/channel/UCMjnDanC86BYIbVLARs3_9Q
Attachez vos tuques! J'ai l'immense privilège et l'honneur de m'entretenir avec le Dr Christian Tal Schaller, un médecin suisse de renommée internationale, auteur de 60 ouvrages et qui est pour moi LA référence dans le domaine de la santé. Pratiquant la médecine depuis presque 60 ans, il s'est spécialisé dans la médecine holistique. Il est également Naturopathe, Homéopathe, Acuponcteur, Ostéopathe, Psychothérapeute, Chaman et même Rirologue!
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