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Radio Quebec - COVID-19 La manipulation des statistiques de décès
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6 views • June 03, 2020
Import YT 15 avril 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=IfZ1F3kKu54
Chaîne YT Radio Quebec : https://www.youtube.com/channel/UCxLJZvb6-tlvk5Lq_vyETOQ
Le nombre de décès du COVID-19 est gonflé artificiellement dans de nombreux pays. Présentations des sources dans cette capsule.
Une quarantaine consiste à isoler des gens prouvés malades.
Quand on isole tout le monde sous la menace, ça s'appelle une dictature.
Chaîne YT Radio Quebec : https://www.youtube.com/channel/UCxLJZvb6-tlvk5Lq_vyETOQ
Le nombre de décès du COVID-19 est gonflé artificiellement dans de nombreux pays. Présentations des sources dans cette capsule.
Une quarantaine consiste à isoler des gens prouvés malades.
Quand on isole tout le monde sous la menace, ça s'appelle une dictature.
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