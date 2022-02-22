Временная шкала Даниила и 7 голов дракона. Козёл из 8-й гл. Даниила — США. Последние дни гнева — Армагеддон в 2024 г. Leeland Jones

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на Брайтеоне https://www.brighteon.com/channels/nebaluch
на Mail.ru https://my.mail.ru/bk/arli/video
Это мой перевод оригинального видео Лиланда Джонса https://www.youtube.com/watch?v=OBCoMViHCPI
Cм. документ с переводом:
doc https://cloud.mail.ru/public/FK17/hf5V1CwJK
pdf https://cloud.mail.ru/public/tiYe/m2aX3KpLS
odt https://cloud.mail.ru/public/TqKm/yKAkBAxw2
Америка — Вавилон. Армагеддон — самый конец «последних дней гнева» из Дан 8:19. Установление статуи Бафомета в сатанинском храме Детройта (штат Мичиган) 25 июля 2015 г. запустило временную шкалу пророчества Даниила. Все военные действия развиваются именно на территории бывшей Мидо-Персидской империи, потому что Соединённые Штаты Америки возомнили себя Александром Македонским. Россия и Китай будут вторгаться в континентальную часть США.
Иер 50:23 Как разбит и сокрушен молот всей земли! Как Вавилон сделался ужасом между народами!
Ис 33:1 Горе тебе, опустошитель, который не был опустошаем, и грабитель, которого не грабили! Когда кончишь опустошение, будешь опустошен и ты; когда прекратишь грабительства, разграбят и тебя.
США+Израиль — косматый козёл, а Ближний Восток — овен из 8-й главы Даниила.
От 30 апреля 2018 г. начался отсчёт 2300 дней до Армагеддона, когда Биньямин Нетаньху показывал «секретный ядерный архив Ирана».
Лиланд перечисляет эти 7 гор, на основании 32-й главы Иезекииля: Египет, Ассур, Елам, Мешех, Фувал, Едом, Сидон. Им соответствуют: Иерусалим (Египет), Нью-Йорк и США (Ассур), Москва (Мешех), Пекин и Китай (Фувал), Евросоюз+Ватикан+Брюссель (Едом), Мекка (Елам), Лондон (Тир и Сидон)