© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
26.07.2021. Какого цвета удобнее? (Выпуск № 211 часть II (1)).
Follow
3
Share
Report
8127 views • July 25, 2021
Все наши материалы на сайте http://vera77.com
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:22 Письмо слушателя. Какого цвета чип удобнее?
05:51 Новосибирцев и омичей начнут чипировать для выявления COVID-19. https://news.mail.ru/society/47174798/?exp_id=933.
08:25 Письмо слушателя. Чип для отслеживания состояния вакцинированных.
09:33 ЭТОТ СЕРИАЛ "ПРЕДСКАЗАЛ" ПАНДЕМИЮ И ЭВАКУАЦИЮ. https://www.brighteon.com/ccdc352e-1ab2-43e7-b68a-b89213d1c170.
15:56 ПОЛОВИНА ВАКЦИНИРОВАННЫХ УМЕРЛО... Профессор А.Редько. https://www.brighteon.com/69ef614e-184a-41ab-9591-4401a63a4d91.
17:35 Письмо слушателя. Картинка о падемии каждые 100 лет.
18:15 Письмо слушателя. ВЫКЛЮЧИТЬ ИМУНИТЕТ А ПОТОМ ВКЛЮЧИТЬ.
19:30 Письмо слушателя. Платформ вакцын 198!!!!!!!!!!!!!
22:05 СМИ узнали о программе правительства по вживлению в мозг микрочипов. https://rbc-ru.turbopages.org/rbc.ru/s/technology_and_media/22/06/2021/60d132629a7947978a370f50.
24:10 ЛОВля УЖАЛЕНных ПоКЕМоНОв В СаМОЛете! БарАШки в НаМОРДникАХ На БОРту! ВЫЛет на АРИЙскую ПРА-РОДину! https://www.youtube.com/watch?v=klJXa3FLDEs.
29:56 Письмо слушателя. Иудаизм это не миссионерска ярелиния-- так это не так.
34:42 «ГОСПОДЬ СТУЧИТСЯ В ДВЕРИ МИРА». ОТЕЦ ОЛЕГ СТЕНЯЕВ О ПАНДЕМИИ, СТРАХЕ И САМОНАДЕЯННОСТИ ЧЕЛОВЕКА. https://www.youtube.com/watch?v=66RXQkOSPTg.
51:29 Обращение епископа Порфирия к Соловецкой общине в связи с постановлением об обязательной вакцинации.mp4. https://disk.yandex.ru/i/_Sq61nJvO9Bxpg.
Сегодня мы поговорим о чипировании, об отношении людей к нему, о планах правительства, связанные с данным чипированием. Напомним, что каждые 100 лет происходит эпидемия, к данной пандемии СМИ подготавливали человечество не один год. Увидим так называемую «ловлю покемонов» на борту самолета. Узнаем мнение отца Олега Стеняева на счет врачей и пандемии. Послушаем обращение епископа Порфирия к своей общине в связи с постановлением об обязательной вакцинации.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:22 Письмо слушателя. Какого цвета чип удобнее?
05:51 Новосибирцев и омичей начнут чипировать для выявления COVID-19. https://news.mail.ru/society/47174798/?exp_id=933.
08:25 Письмо слушателя. Чип для отслеживания состояния вакцинированных.
09:33 ЭТОТ СЕРИАЛ "ПРЕДСКАЗАЛ" ПАНДЕМИЮ И ЭВАКУАЦИЮ. https://www.brighteon.com/ccdc352e-1ab2-43e7-b68a-b89213d1c170.
15:56 ПОЛОВИНА ВАКЦИНИРОВАННЫХ УМЕРЛО... Профессор А.Редько. https://www.brighteon.com/69ef614e-184a-41ab-9591-4401a63a4d91.
17:35 Письмо слушателя. Картинка о падемии каждые 100 лет.
18:15 Письмо слушателя. ВЫКЛЮЧИТЬ ИМУНИТЕТ А ПОТОМ ВКЛЮЧИТЬ.
19:30 Письмо слушателя. Платформ вакцын 198!!!!!!!!!!!!!
22:05 СМИ узнали о программе правительства по вживлению в мозг микрочипов. https://rbc-ru.turbopages.org/rbc.ru/s/technology_and_media/22/06/2021/60d132629a7947978a370f50.
24:10 ЛОВля УЖАЛЕНных ПоКЕМоНОв В СаМОЛете! БарАШки в НаМОРДникАХ На БОРту! ВЫЛет на АРИЙскую ПРА-РОДину! https://www.youtube.com/watch?v=klJXa3FLDEs.
29:56 Письмо слушателя. Иудаизм это не миссионерска ярелиния-- так это не так.
34:42 «ГОСПОДЬ СТУЧИТСЯ В ДВЕРИ МИРА». ОТЕЦ ОЛЕГ СТЕНЯЕВ О ПАНДЕМИИ, СТРАХЕ И САМОНАДЕЯННОСТИ ЧЕЛОВЕКА. https://www.youtube.com/watch?v=66RXQkOSPTg.
51:29 Обращение епископа Порфирия к Соловецкой общине в связи с постановлением об обязательной вакцинации.mp4. https://disk.yandex.ru/i/_Sq61nJvO9Bxpg.
Сегодня мы поговорим о чипировании, об отношении людей к нему, о планах правительства, связанные с данным чипированием. Напомним, что каждые 100 лет происходит эпидемия, к данной пандемии СМИ подготавливали человечество не один год. Увидим так называемую «ловлю покемонов» на борту самолета. Узнаем мнение отца Олега Стеняева на счет врачей и пандемии. Послушаем обращение епископа Порфирия к своей общине в связи с постановлением об обязательной вакцинации.
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.