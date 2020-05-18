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Fall of the Cabal part 5 /10
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2805 views • May 18, 2020
Το ντοκιμαντέρ που θα παρακολουθήσετε, δημιουργήθηκε από την
συγγραφέα και ερευνήτρια Τζάνετ Όσεμπαρτ από την Ολλανδία,
με την βοήθεια αμέτρητων ανώνυμων πολιτών από όλον τον κόσμο:
"Το ντοκιμαντέρ περιλαμβάνει χιλιάδες ώρες έρευνας.
Θα σας παροτρύνω να μην δεχτείτε τίποτε από όλα αυτά ως την
απόλυτη αλήθεια, αλλά να κάνετε την δική σας έρευνα και να
διπλοτσεκάρετε οτιδήποτε σας παρουσιάσω.
Αυτός είναι ο μόνος τρόπος, για να αφυπνιστείς πραγματικά,
και να γίνεις ένας σκεπτόμενος και ενεργός πολίτης."
συγγραφέα και ερευνήτρια Τζάνετ Όσεμπαρτ από την Ολλανδία,
με την βοήθεια αμέτρητων ανώνυμων πολιτών από όλον τον κόσμο:
"Το ντοκιμαντέρ περιλαμβάνει χιλιάδες ώρες έρευνας.
Θα σας παροτρύνω να μην δεχτείτε τίποτε από όλα αυτά ως την
απόλυτη αλήθεια, αλλά να κάνετε την δική σας έρευνα και να
διπλοτσεκάρετε οτιδήποτε σας παρουσιάσω.
Αυτός είναι ο μόνος τρόπος, για να αφυπνιστείς πραγματικά,
και να γίνεις ένας σκεπτόμενος και ενεργός πολίτης."
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