Кто такие Фурри и Брони Зоосексуальность - детям

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Родители, будьте бдительны! Следите за тем, что смотрят ваши дети, и с кем они общаются...
Для завлечения детей в сети извращенцев и педофилов, используются яркие и приятные детской психике образы. Мы живем в то время когда наша обязанность, знать о сущности наиболее опасных субкультур и следить за тем чтобы наши дети не попадали под их влияние.
Содержание:
00:00 Вступление
00:42 История возникновения
03:10 Анализ контента внутри сообществ
04:46 Воронки вовлечения
05:26 Деструктивность
06:15 Пропаганда ЛГБТ
07:14 Пропаганда зоофилии
09:33 Истоки извращений
10:12 Удовлетворение перверсий
11:01 Педофилия
11:58 Зоофилия и садизм
12:53 Заключение
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