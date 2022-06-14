Кто такие Фурри и Брони Зоосексуальность - детям

Родители, будьте бдительны! Следите за тем, что смотрят ваши дети, и с кем они общаются...







Для завлечения детей в сети извращенцев и педофилов, используются яркие и приятные детской психике образы. Мы живем в то время когда наша обязанность, знать о сущности наиболее опасных субкультур и следить за тем чтобы наши дети не попадали под их влияние.





Содержание:

00:00 Вступление

00:42 История возникновения

03:10 Анализ контента внутри сообществ

04:46 Воронки вовлечения

05:26 Деструктивность

06:15 Пропаганда ЛГБТ

07:14 Пропаганда зоофилии

09:33 Истоки извращений

10:12 Удовлетворение перверсий

11:01 Педофилия

11:58 Зоофилия и садизм

12:53 Заключение





Это видео не нарушает законы РФ и правила RuTube. Ролик был создан для познавательных целей, в содружестве с юристами. Организованные в социальных сетях призывы отправлять жалобы на этот ролик, а также травля его создателей, уголовно наказуемы и не результативны.