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COVID-19, Stand und Entwicklungen
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DRAN BLEIBEN: ttps://www.brighteon.com/channels/awaker
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Dr. med. Dietrich Klinghardt bei NaturMEDIZIN / QS24
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Dietrich Klinghardt gibt einige persönliche Einsichten zum Thema Coronavirus, Trump, Pharma, Impfungen, Studien usw. preis, ein ausgesprochen interessantes „politisches“ Interview eines „elder Statesmen“. Er ist einer der berühmtesten Ärzte weltweit. Er hat 10 x „Arzt des Jahres“ in den USA gewonnen.
In diesem hochinteressanten Video erzählt er „Internas“, auch über Bill Gates, Aussagen die sich Dietrich vermutlich erst jetzt aufgrund seines Alters und seiner finanziellen Unabhängigkeit – sowie der Liberalisierung der US-Medizin-Politik seit Trump – leisten kann.
1.ШΞG mit Eurer Denkbetreuung (TV, Zeitung usw.) und mit Familie, Nachbarn und Freunden auf die Straße!
2.Häufiges Birkenbihl-Lächeln
3.Lieb/schätz Dich selbst, sonst liebt/schätzt Dich niemand!
D̲̲i̲̲e̲̲s̲̲e̲̲n̲̲ Aufklärungs-Link gegen Fake-News je̲̲t̲̲z̲̲t̲̲ weitergeben: [https://bridgeurl.com/aufwachen]
Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich, und dann gewinnst Du!
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