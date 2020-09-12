ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ - ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΑ ΜΑΡΤΥΡΑ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ

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του ιεχωβά.
Αν γνωρίζετε αδερφούς μας που έχουνε μπλέξει στα δίχτυα της συγκεκριμένης πλάνης, στείλτε το σύνδεσμο του συγκεκριμένου βίντεο - ομολογία βέβαιος πως θα προβληματιστούν, θα ξυπνήσουν και θα ανακαλύψουν τον Τριαδικό Θεό.
Η παρούσα εξομολόγηση αποκαλύπτει το δύσβατο μονοπάτι εξόδου από την συγκεκριμένη αίρεση. Τίποτα όμως δεν είναι αδύνατο για
τον Παντοδύναμο Κύριο ημών Ιησού Χριστό.
Παραπομπές - βιβλία :
(για αδερφούς μας που μπλέξανε με την μασονική - και ας μην το παραδέχονται - οργάνωση)
1) "Η λατρεία της "Σκοπιάς" 3τομο
π. Αντώνιος Αλεβιζόπουλος
2) "Κρίση συνείδησης"
Ρέιμοντ Φραντς
Εκδόσεις Μυριόβιβλος
(Ο συγγραφέας δεν είναι Ορθόδοξος Χριστιανός, η εκκλησιολογία του έχει προβλήματα αλλά παραθέτει ιστορικά ντοκουμέντα και
γνώσεις εκ των έσω)
3) "Αναζητώντας την Αλήθεια"
Νικόλαος Μαυρομάγουλος
Ιερά Βασιλική και Σταυροπηγιακή Μονή Μαχαιρά - Κύπρος
https://oodegr.com/oode/biblia/biog1/perieh.htm
4) "Παρατηρώντας τη "Σκοπιά"
Νικόλαος Μαυρομάγουλος
5) "Οι καιροί των Εθνών αναθεωρημένοι"
Carl Olof Jonsson
https://www.oodegr.com/paratir/biblia/kte1/perieh.htm
«Γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς.» (Ἰω. η΄ 32)