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ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ - ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΑ ΜΑΡΤΥΡΑ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ
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22 views • September 12, 2020
Εκπληκτικά ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΗ ομολογία σωσμένου αδερφού μας (Νικόλαος Μαυρομάγουλος) από την εωσφορική πλάνη των μαρτύρων
του ιεχωβά.

Αν γνωρίζετε αδερφούς μας που έχουνε μπλέξει στα δίχτυα της συγκεκριμένης πλάνης, στείλτε το σύνδεσμο του συγκεκριμένου βίντεο - ομολογία βέβαιος πως θα προβληματιστούν, θα ξυπνήσουν και θα ανακαλύψουν τον Τριαδικό Θεό.

Η παρούσα εξομολόγηση αποκαλύπτει το δύσβατο μονοπάτι εξόδου από την συγκεκριμένη αίρεση. Τίποτα όμως δεν είναι αδύνατο για
τον Παντοδύναμο Κύριο ημών Ιησού Χριστό.


Παραπομπές - βιβλία :
(για αδερφούς μας που μπλέξανε με την μασονική - και ας μην το παραδέχονται - οργάνωση)

1) "Η λατρεία της "Σκοπιάς" 3τομο
π. Αντώνιος Αλεβιζόπουλος

2) "Κρίση συνείδησης"
Ρέιμοντ Φραντς
Εκδόσεις Μυριόβιβλος
(Ο συγγραφέας δεν είναι Ορθόδοξος Χριστιανός, η εκκλησιολογία του έχει προβλήματα αλλά παραθέτει ιστορικά ντοκουμέντα και
γνώσεις εκ των έσω)

3) "Αναζητώντας την Αλήθεια"
Νικόλαος Μαυρομάγουλος
Ιερά Βασιλική και Σταυροπηγιακή Μονή Μαχαιρά - Κύπρος
https://oodegr.com/oode/biblia/biog1/perieh.htm

4) "Παρατηρώντας τη "Σκοπιά"
Νικόλαος Μαυρομάγουλος

5) "Οι καιροί των Εθνών αναθεωρημένοι"
Carl Olof Jonsson
https://www.oodegr.com/paratir/biblia/kte1/perieh.htm


«Γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς.» (Ἰω. η΄ 32)
Keywords
confessioneastern orthodox churchjehovahs witnessesexit guide
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