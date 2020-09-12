ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ - ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΑ ΜΑΡΤΥΡΑ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ

Εκπληκτικά ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΗ ομολογία σωσμένου αδερφού μας (Νικόλαος Μαυρομάγουλος) από την εωσφορική πλάνη των μαρτύρωντου ιεχωβά.Αν γνωρίζετε αδερφούς μας που έχουνε μπλέξει στα δίχτυα της συγκεκριμένης πλάνης, στείλτε το σύνδεσμο του συγκεκριμένου βίντεο - ομολογία βέβαιος πως θα προβληματιστούν, θα ξυπνήσουν και θα ανακαλύψουν τον Τριαδικό Θεό.Η παρούσα εξομολόγηση αποκαλύπτει το δύσβατο μονοπάτι εξόδου από την συγκεκριμένη αίρεση. Τίποτα όμως δεν είναι αδύνατο γιατον Παντοδύναμο Κύριο ημών Ιησού Χριστό.Παραπομπές - βιβλία :(για αδερφούς μας που μπλέξανε με την μασονική - και ας μην το παραδέχονται - οργάνωση)1) "Η λατρεία της "Σκοπιάς" 3τομοπ. Αντώνιος Αλεβιζόπουλος2) "Κρίση συνείδησης"Ρέιμοντ ΦραντςΕκδόσεις Μυριόβιβλος(Ο συγγραφέας δεν είναι Ορθόδοξος Χριστιανός, η εκκλησιολογία του έχει προβλήματα αλλά παραθέτει ιστορικά ντοκουμέντα καιγνώσεις εκ των έσω)3) "Αναζητώντας την Αλήθεια"Νικόλαος ΜαυρομάγουλοςΙερά Βασιλική και Σταυροπηγιακή Μονή Μαχαιρά - Κύπρος4) "Παρατηρώντας τη "Σκοπιά"Νικόλαος Μαυρομάγουλος5) "Οι καιροί των Εθνών αναθεωρημένοι"Carl Olof Jonsson«Γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς.» (Ἰω. η΄ 32)