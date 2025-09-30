BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Varning för DIGITAL ID-FÄLLA! SVENSKTEXTAD / DIGITAL ID TRAP!
Bev Turner ger fakta om Brit Card: Är det ett verktyg för att effektivisera tjänster, eller ett steg mot en brittisk övervakningsstat? Vi går igenom hur detta digitala ID kan koppla samman din ekonomi, hälsa och dagliga rörelser och varför kritiker varnar för att det hotar din frihet. SVENSKTEXTAD och utan reklam.

Källa:

https://www.youtube.com/watch?v=aZbi77niqaU

agenda 2030digital currencydigital id
