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DENKanstoss August 2020 - das aktuelle Weltgeschehen mit Peter Denk und Manuel C Mittas
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19 views • August 31, 2020
Unser August DENKanstoss, wir bitten die schlechte Internetverbindung zu Beginn, als auch Tonrauschen, zu entschuldigen!
Die Themen:
1., Berlin Demo
2., WF, Weltbank Bestechung gegen Lukaschenko und jetzt Putschversuch?
3., 2. Welle Corona (Absurditäten)
4., Österreich: Kroatien Reisewarnung wegen 170 Toten?.
5., Bill Gates / Putin Coup Impfstoff
6., Erdogan/Türkei Eskalation (Hagia Sophia, Gas Mittelmeer, Putin)
7., Beirut! Anschlag, oder Attentat?
8., USA, Trump Executive Orders (Lohnsteuer), Bewegung bei FISA
9., Lockdown 2.0 (Insiderinfos, etc.)
10., Herbst 2020 (Was passiert - auch Vergleich Österreich- Deutschland)
11., NEUES AUS DEM WELTRAUM

Mehr zu Peter Denk finden Sie unter
http://www.krisenrat.info
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