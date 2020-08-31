DENKanstoss August 2020 - das aktuelle Weltgeschehen mit Peter Denk und Manuel C Mittas

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19 views • August 31, 2020



Die Themen:

1., Berlin Demo

2., WF, Weltbank Bestechung gegen Lukaschenko und jetzt Putschversuch?

3., 2. Welle Corona (Absurditäten)

4., Österreich: Kroatien Reisewarnung wegen 170 Toten?.

5., Bill Gates / Putin Coup Impfstoff

6., Erdogan/Türkei Eskalation (Hagia Sophia, Gas Mittelmeer, Putin)

7., Beirut! Anschlag, oder Attentat?

8., USA, Trump Executive Orders (Lohnsteuer), Bewegung bei FISA

9., Lockdown 2.0 (Insiderinfos, etc.)

10., Herbst 2020 (Was passiert - auch Vergleich Österreich- Deutschland)

11., NEUES AUS DEM WELTRAUM



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Haftungsausschluss § 130 StGB. Ich distanziere mich hiermit von sämtlichen Inhalten der von mir geposteten Beiträge, Videos und Bilder. Unser August DENKanstoss, wir bitten die schlechte Internetverbindung zu Beginn, als auch Tonrauschen, zu entschuldigen!Die Themen:1., Berlin Demo2., WF, Weltbank Bestechung gegen Lukaschenko und jetzt Putschversuch?3., 2. Welle Corona (Absurditäten)4., Österreich: Kroatien Reisewarnung wegen 170 Toten?.5., Bill Gates / Putin Coup Impfstoff6., Erdogan/Türkei Eskalation (Hagia Sophia, Gas Mittelmeer, Putin)7., Beirut! Anschlag, oder Attentat?8., USA, Trump Executive Orders (Lohnsteuer), Bewegung bei FISA9., Lockdown 2.0 (Insiderinfos, etc.)10., Herbst 2020 (Was passiert - auch Vergleich Österreich- Deutschland)11., NEUES AUS DEM WELTRAUMMehr zu Peter Denk finden Sie unterUnterstützen Sie diesen Kanal als Member und erhalten Sie als Gegenleistung 1x/Monat exklusiven Content:///////////////////////////////////////////////////////////////////►►► UNTERSTÜTZUNG ►►►►► PayPal Unterstützung - auch monatlich möglich! https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick& ;hosted_button_id=E2H83HAKQ2SP6&source=urlxclick&hosted_button_id=RAGYWAFZ9F6GL&source=url►►Einmalige Paypal-Unterstützung:►► Unsere Bankverbindung lautet ab sofort:► Manuel C. MITTAS► IBAN: AT29 6000 0104 1031 5594► Kreditinstitut: BAWAG/PSK► BIC/SWIFT: BAWAATWWXXX► Verwendungszweck: UNTERSTÜTZUNG!!►► Bitte holt Euch ein Abo bei TheFalseFlag Shadow TV►► http://www.youtube.com/c/thefalseflag ►►► MITARBEIT ►►►Wir sind immer auf der Suche nach Menschen die bei uns partizipieren möchten, Grafiker, Cutter, Schreibende Helfer, Kameramänner uvm sind bei uns immer willkommen►► Unterstützen Sie und mit einem Abo der Expresszeitung:►► Engagieren Sie sich im Kampf gegen den Internationalen Menschenhandel►► Unterstützen Sie Sea Shepherd und helfen Sie mit Ihrer Spende den illegalen Walfang zu stoppen►► Facebook:►► VK:►►Telegram Gruppe► https://t.me/OutoftheBox_TVhttps://t.me/Recherchenetzwerk_RituelleGewalt►►►► Hier findet Ihr weitere Informationen zu TheFalseFlagRecherchenetzwerk Satanismus und Rituelle Gewalt►► Bitte holt Euch ein Abo bei TheFalseFlag Shadow TV►► http://www.youtube.com/c/thefalseflag ►►► MITARBEIT ►►►Wir sind immer auf der Suche nach Menschen die bei uns partizipieren möchten, Grafiker, Cutter, Schreibende Helfer, Kameramänner uvm sind bei uns immer willkommen►► Blog:►► Unser Onlineshop::►► KONTAKT: [email protected] ►►► DIESE SENDUNG DARF OHNE SCHRIFTLICHER ZUSTIMMUNG NICHT KOPIERT, ZERSTÜCKELT, ODER ANDERWERTIG VERBREITET WERDEN ►►►#DemoWien #MartinRutter #ManuelCMittasHaftungsausschluss § 130 StGB. Ich distanziere mich hiermit von sämtlichen Inhalten der von mir geposteten Beiträge, Videos und Bilder. Keywords newsgermanpolitikdenkanstosspeter denkmanuel mittas

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