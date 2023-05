Clinton + Obama = DURHAM

DURHAM report released = The Storm begins to rage

So much happening it is mind boggling trying to keep up with it all. We are not in the flood of information yet, but we are past the drip drip stage and into the squirt phase.

It is exciting to be here on the planet during this great shift and to play a part in the global transition. From the dark to the light. Light Wins!

๐•™๐•'๐•ก๐•ก๐•š๐•Ÿ๐•–๐•ค๐•ค ๐•š๐•ค ๐•'๐•Ÿ ๐•š๐•Ÿ๐•ค๐•š๐••๐•– ๐•›๐• ๐•"

.......... โ„’โ„ดัตโ„ฏ โ˜ฎ

In Lak'ech Ala K'in โ™ฅ

