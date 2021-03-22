ATENCION: EL“VIRUS” FUE CREADO EN UN LABORATORIO (coronavirus- COVID19)

Así como Dios es real, también lo es el diablo, quien también usa personas sin temor de Dios y que son medios para sus propósitos. La Biblia dice que el ladrón (el malo, el diablo) no viene sino para hurtar y matar y destruir; pero Jesús ha venido para que tengamos vida, y para que la tengamos en abundancia. (Juan 10:10). Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado; ni escondido, que no haya de salir a luz (Marcos 4:22). El hermano y Profeta Diego Ortiz, fue llevado el 02 de mayo de 2.020 por el ángel de JEHOVA a la presencia de DIOS. En una visión espiritual –revelación- donde Dios le mostró un demonio que llegaba a China a un lugar –un laboratorio específicamente- donde se encontraban reunidos reyes, presidentes, y grandes líderes políticos, ese demonio llegó y les dijo que DIOS le había dado permiso para traer enfermedades a la tierra entre esas el covid-19 (o coronavirus). El demonio les decía a los que estaban reunidos allí que ellos tenían que fingir que sentían dolor por la humanidad, pero les recordaba que ellos no tenían corazón y que tenían corazón de maldad. El Profeta Diego Ortiz, dice también que el diablo se presentó ante la presencia de DIOS para juzgar a su pueblo y le decía tu sabes que ya ha llegado mi tiempo y le dijo el diablo y Satanás que el Señor lo reprenda: "Quiero que me des permiso para quitar la cizaña del trigo para llevarla a su lugar". La Sangre de Cristo tiene Poder. Bendiciones gentes. Amigo busque al Señor Jesucristo mientras pueda ser hallado, El es el único camino de Salvación y la Verdad y la Vida. (Juan 14:6).

Comparta amado hermano con los demás hermanos en Cristo y aun con no creyentes en Jesús si este mensaje le ha sido de bendición. (1 corintios 13:1-2). El Evangelista Diego Armando Mendoza Ortiz es del Ministerio Ríos De Agua Viva. Rio Grande Oaxaca México.

La GUIA y la dirección de DIOS es FIEL y VERDADERA. El Señor prometió estar con su PUEBLO hasta el FIN, pero la fe, la oración, el ayuno y la comunión con él en ESPIRITU y en VERDAD, así como la oración y la dependencia TOTAL del ESPIRITU SANTO es lo que nos dará la VICTORIA. (Efesios 6).

Mientras haya vida hay esperanza y oportunidad grande de Dios para la salvación. "Nuestra REDENCION está CERCA". RESISTA AMIGO Y HERMANO Y PERSEVERE HASTA EL FIN. "NO A LA VACUNA DEL NUEVO ORDEN MUNDIAL". "Bienaventurado el varón que soporta la tentación; porque cuando haya RESISTIDO la prueba, recibirá la CORONA de VIDA, que Dios ha PROMETIDO a los que LE AMAN". (Santiago 1:12).

CRISTO VIENE PRONTO POR SU PUEBLO, POR EL PUEBLO FIEL QUE PERSEVERO HASTA EL FIN. Tan pronto como el pueblo de Dios sea llevado al cielo es posible que la "vacuna" sea obligatoria para el que se quede. SI AUN NO ESTAS LISTO... "ESTA ES TU OPORTUNIDAD". No se quede aquí para disfrutar la maravillosa agenda 2030.

ALISTATE... Y PREPARATE PARA VOLAR AL CIELO? (1 Tesalonic. 4:15 -17; 1 Corintios 15: 51-52). Mi Dios, pues, suplirá TODO lo que os haga FALTA conforme a sus riquezas en gloria en CRISTO JESUS. (Filipenses 4:19). Es, pues, la FE la certeza de lo que NO SE VE. (Hebreos 11:1).

DESEO RECONCILIARME CON DIOS, PLAN DE SALVACION PARA TI Y PARA TODOS: Si usted no es creyente en Dios es necesario que se acerque a El por medio de Jesús, Señor y Salvador del mundo en arrepentimiento genuino, ahora que todavía hay tiempo y oportunidad. (Juan 3:16). El tiempo se acorta cada día más:

https://www.radiolosolivos.com/p/plan-de-salvacion.html

PREPARATE PARA LA VENIDA DEL SEÑOR: (Visítanos). Página principal en la web, aún vigente hasta que impidan la predicación del Evangelio de la Salvación: www.vozdetrompeta.com

Canal en youtube, aún vigente:

https://www.youtube.com/channel/UCOxGFn2duBrp_QUxFpBotJg/videos?view_as=subscribe "Nuevo Canal en Odysee" plataforma sin censura por ahora:

https://odysee.com/@Vozdetrompeta:c

Hemos trasladado a Odysee "todas" las predicaciones que están en el canal de youtube. La Palabra de Dios irá siendo censurada poco a poco -como está previsto en la agenda 2030- así como ha sido censurado lo que hemos subido en contra de la "vacuna". Si desea puede inscribirse en Odysee o Telegram (voz de trompeta). Nos seguiremos preparando para la "Pronta Venida de Jesús". Mucho más ahora que hemos entrado en la recta final de nuestra redención. Aquí en Brighteon y en Lbry seguiremos subiendo específicamente sobre la llamada "vacuna", comparta por favor con otros si le fue de bendición. DIOS LE CONTINUE BENDICIENDO RICA Y SOBREAABUNDANTEMENTE CON TODA BENDICION ESPIRITUAL DE LO ALTO. HERMANO, AMIGO Y PUEBLO DE DIOS QUE AMA A DIOS. AMEN Y AMEN.

Canal en Lbry -vacuna- específicamente:

https://lbry.tv/@vozdetrompeta:2



