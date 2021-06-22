Ans vertelt over ruilkinderen, soms zie je ze nog wel eens, ze zien er iets anders uit dan gewone kinderen.

Ze zijn er om het aardse ras wijzer te maken en om inteelt tegen te gaan. Een ruilkind is nodig om weer vers bloed te verkrijgen.

En kabouters, die zijn er ook, Ans' vader zette vroeger altijd eten neer voor de kabouters en hij wist ook dat er ruilkinderen waren en ook al mag Ans dit allemaal niet vertellen van de negatieve krachten gaat Ans toch door, ze laat zich niet blokkeren!