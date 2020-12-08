HACIA UNA SOCIEDAD AUTISTA

El AUTISMO es una enfermedad –o trastorno- que aparece en 1935, crece ligeramente hasta 1980 y a partir de entonces dispara exponencialmente su crecimiento hasta la actualidad. Además, los más altos porcentajes de afectados se concentran en los países con mayor nivel tecnológico y económico. Por tanto, dos y dos son cuatro: el autismo es una ENFERMEDAD DE LA ÉPOCA MODERNA.



Las últimas cifras oficiales (del 2016) arrojan datos de 1 niño autista cada 36. En el 2018 se calcula que hemos llegado a 1 de cada 10 niños. Y algunos científicos prevén que para el 2025 uno de cada dos niños sufrirá un trastorno autista.



El AUTISMO es una enfermedad ORGÁNICA con graves repercusiones en la mente, pero NO ES UNA ENFERMEDAD MENTAL. Con los datos existentes en la actualidad no hay ya ninguna duda de que el autismo se gesta durante el embarazo y los primeros meses de vida; los niños no nacen siendo autistas, sino que se vuelven autistas. Diversos científicos, entre ellos la dra. Stephanie Seneff (Biofísica y científica investigadora en el Instituto de Tecnología de Massachussetts) defienden la teoría de que el aumento exponencial de microondas, junto con la exposición a otros estresores y tóxicos de la sociedad moderna, podría estar provocando el aumento exponencial del trastorno autista que estamos padeciendo.



La población desconoce que las verdaderas epidemias en estos momentos, o las EPIDEMIAS REALES, de las cuales no nos están informando nuestros “estimados” medios de comunicación, son EL AUTISMO, LA INFERTILIDAD, LOS ABORTOS ESPONTANEOS, LOS NACIMIENTOS PREMATUROS Y LAS ENFERMEDADES RARAS. Estos datos, sumados a la gran crisis demográfica que estamos ya sufriendo… ¿a dónde nos va a llevar?



En esta charla ofrecida en Plural-21 el 6 de octubre de 2020 por una doctora epidemióloga, se nos informa sobre la situación del autismo en estos momentos. Vamos a mantener el nombre de esta doctora en secreto para evitarle problemas, puesto que hoy en día, decir lo que ella dice, pensar como ella piensa, no es políticamente aceptable. Dicho de otro modo, no le gusta al sistema, y por tanto, se trata de material “sensible e inflamable”.