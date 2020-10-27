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Dalekosiężne plany ruchu pięciu gwiazd.
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2142 views • October 27, 2020
Obecnie jednym z czołowych ruchów politycznych we Włoszech jest lewicowa partia Ruchu Pięciu Gwiazd. Partia ta sprawuje władzę pod Giuseppe Conte będąc silnie wspieraną finansowo przez m.in. George'a Sorosa i inne globalistyczne siły. Ogólne założenia powstającej partii zakładały poświęcenie się kwestiom transformacji ekologicznej, zmniejszeniem produkcji odpadów, walce z korupcją w polityce, wzmocnieniem transportu publicznego, wsparciem dla odnawialnych źródeł energii, zwiększeniem efektywności energetycznej i rozwojem infrastruktury internetowej dla rozwoju demokracji bezpośredniej - czyli był to typowy lewicowy program.
Twarzą ruchu był popularny komik Beppe Grillo. Nie był on jednak, jak można się domyślać, “mózgiem” całego przedsięwzięcia. Intelektualnym zapleczem partii był zmarły w 2016 roku Gianroberto Casaleggio, nazywany “guru" partii, który założył Casaleggio Associati. Ta grupa opracowała wcześniej intelektualny i polityczny kręgosłup partii i promowała komika Beppe Grillo jako twarz partii.
Grupa Casaleggio Associati w 2008 roku wydała raport zatytułowany "Gaia - The future of politics”, w którym opisała przyszłość kraju i polityki światowej. W nim intelektualne zaplecze partii opracowało przyszłość Włoch i wydaje się, iż jest to realny plan obecnie wdrażany w życie, którego niektóre elementy jak zobaczymy już zrealizowano.
Więcej informacji:
http://www.prisonplanet.pl/polityka/dalekosiezne_plany,p990529018
http://www.prisonplanet.pl/polityka/dalekosiezne_plany,p76526575
Twarzą ruchu był popularny komik Beppe Grillo. Nie był on jednak, jak można się domyślać, “mózgiem” całego przedsięwzięcia. Intelektualnym zapleczem partii był zmarły w 2016 roku Gianroberto Casaleggio, nazywany “guru" partii, który założył Casaleggio Associati. Ta grupa opracowała wcześniej intelektualny i polityczny kręgosłup partii i promowała komika Beppe Grillo jako twarz partii.
Grupa Casaleggio Associati w 2008 roku wydała raport zatytułowany "Gaia - The future of politics”, w którym opisała przyszłość kraju i polityki światowej. W nim intelektualne zaplecze partii opracowało przyszłość Włoch i wydaje się, iż jest to realny plan obecnie wdrażany w życie, którego niektóre elementy jak zobaczymy już zrealizowano.
Więcej informacji:
http://www.prisonplanet.pl/polityka/dalekosiezne_plany,p990529018
http://www.prisonplanet.pl/polityka/dalekosiezne_plany,p76526575
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