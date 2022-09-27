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"Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΩΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ" ΑΠΟ ΤΟΝ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟ https://ugetube.com/watch/pddm7WI975xAZiR , https://rumble.com/v1lqot9-the-true-freedom-of-christ.html . ΠΗΓΗ: https://youtu.be/t2_YIty8klA .
ΜΕ ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ, ΔΙΑΡΚΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ, ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ ΝΟΕΡΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗ (ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΥΙΕ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ ΕΛΕΗΣΟΝ ΚΑΙ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ ΤΟΥΣ ΑΜΑΡΤΩΛΟΥΣ), ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΝΗΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΤΩΝ ΤΡΟΦΩΝ, ΝΑ ΕΝΩΘΟΥΜΕ ΜΥΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ…
ΓΙΑΤΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΘΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΟΥΜΕ ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΕΝΟΙ, ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΕΣ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΥΣ ΨΕΥΔΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ) ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΧΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΕΝΩΣΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΟΜΟΛΟΓΟΥΝ, ΑΦΗΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΛΑΟ ΑΚΑΤΗΧΗΤΟ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΛΟΓΙΣΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΑΩΝ ΝΑ ΔΙΩΞΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΛΗΘΙΝΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ Ή ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΑΓΙΔΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΝΗ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΝΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΚΕΣ «ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ https://rumble.com/vhp893-29730567.html
,
https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e ,
https://ugetube.com/watch/FcZNSDu2al2a8DX »! ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ, ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 23, ΣΤΙΧΟΣ: 14 «Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι κλείετε τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων· ὑμεῖς γὰρ οὐκ εἰσέρχεσθε, οὐδὲ τοὺς εἰσερχομένους ἀφίετε εἰσελθεῖν».
Η ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΦΑΙΡΕΤΟ ΔΩΡΟ ΤΟΥ ΑΛΗΘΙΝΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ ΝΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΟΥΝ. ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΑΦΑΙΡΕΣΕΙ ΤΟ ΑΥΤΕΞΟΥΣΙΟ ΑΝ ΔΕΝ ΤΟ ΠΡΟΔΩΣΟΥΜΕ (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v1korw3-freedom-of-immortal-soul-is-inalienable-gift-of-god.html , https://www.brighteon.com/15fa3f01-24b5-41d6-bf73-f977e88fa11e , https://ugetube.com/watch/7Rd63WKMZm3UgII .
Η ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ
ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΦΑΙΡΕΤΟ ΔΩΡΟ ΤΟΥ ΑΛΗΘΙΝΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΑΚΟΜΑ
ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑ https://www.brighteon.com/d81081f8-3d60-41e0-832a-c50b270fbb15 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ https://www.brighteon.com/4d894bdd-254b-477e-98b1-c506d5bcd6ad ΝΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΟΥΝ.
ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ (ΚΟΡΩΝΟ)ΠΡΟΣΧΗΜΑ Ή ΑΛΛΟ ΦΟΒΕΡΟ ΛΟΙΜΟ, ΛΙΜΟ, ΣΕΙΣΜΟ, ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ, ΠΟΛΕΜΟ, ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΑΦΑΙΡΕΣΕΙ ΤΟ ΑΥΤΕΞΟΥΣΙΟ ΑΝ ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΤΟ ΠΡΟΔΩΣΟΥΜΕ ΟΠΩΣ Ο ΙΟΥΔΑΣ ΚΑΙ ΧΑΣΟΥΜΕ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΣ ΕΔΩ ΣΤΗΝ ΓΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ… ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΜΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΡΑΛΟΓΗ ΧΙΤΛΕΡΟΣΤΑΛΙΝΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΜΕ ΤΣΙΠ ΚΑΤΑΔΟΤΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 https://rumble.com/v1czj7b-antichrist-rfid-chip-666-mark-of-the-beast.html … FREEDOM OF IMMORTAL SOUL IS INALIENABLE GIFT OF GOD (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/vmzjj1-freedom-of-immortal-soul-is-inalienable-gift-of-god.html , https://www.brighteon.com/f3bffd2a-1798-43ef-89f6-d10590a5e447 , https://ugetube.com/watch/5JPAW4rHhlVIrIe .
ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΚΤΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΣ ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΠΟΥΜΕ ΜΕ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΕΜΠΡΑΚΤΩΣ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΟΓΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΗ ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΦΥΛΑΚΙΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΜΑΣΚΑ-ΦΙΜΩΤΡΟ, ΟΧΙ ΣΤΑ ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΤΕΣΤ ΚΑΙ ΣΤΑ ΨΥΧΟΚΤΟΝΑ, ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΑ, ΡΩΣΙΚΗ ΡΟΥΛΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΥ-ΣΑΤΑΝΟΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ, ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΑΡΑΓΜΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΣΙΠ ΚΑΤΑΔΟΤΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 https://rumble.com/v1czj7b-antichrist-rfid-chip-666-mark-of-the-beast.html ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΑΝ ΤΟ ΠΡΑΞΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΤΟΤΕ ΕΙΡΗΝΙΚΑ ΑΜΕΣΩΣ ΘΑ ΠΕΣΕΙ Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ...
ΤΑ ΠΟΛΛΑ ΛΟΓΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΚΟΥΦΙΑ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΑΣ ΑΝΑΡΩΤΗΘΕΙ ΤΙ ΠΡΑΤΤΕΙ ΚΑΙ ΑΝ ΟΜΟΛΟΓΕΙ ΑΛΗΘΙΝΑ ΟΡΘΟΔΟΞΑ…
ΑΝ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΠΡΩΤΑ Ο ΑΛΛΟΣ ΝΑ ΣΗΚΩΣΕΙ ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΣΤΑΥΡΟ ΤΟΥ ΜΑΡΤΥΡΙΟΥ ΤΟΤΕ ΔΕΝ ΘΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΘΟΥΜΕ ΠΟΤΕ ΟΥΤΕ ΘΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ (ΠΟΥ ΕΜΜΕΣΑ ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΑΥΡΙΟ ΑΜΕΣΑ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΤΑ ΣΑΤΑΝΟΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΝ ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΑΘΟΥΜΕ) ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΘΑ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ. «ὃς δ' ἂν ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου, οὗτος σώσει αὐτήν (Μάρκ. 8, 35)».
ΓΙΑΤΙ ΜΟΝΟ Ο ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΣ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΑΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΝΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΜΑΡΤΙΕΣ ΚΑΙ ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ ΑΝ ΜΕ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΜΕΤΑΝΟΟΥΜΕ ΔΙΑΡΚΩΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΑΡΤΙΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕ ΜΕ ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΑΧΡΙ ΑΘΑΝΑΤΟΥ...