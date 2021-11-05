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05.11.2021. Почему забанили 224 выпуск новостей (Выпуск № 225 часть I (2)).
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12410 views • November 03, 2021
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Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:01 Грамотный росгвардеец разъясняет про QR коды. СМОТРЕТЬ ВСЕМ!
https://www.youtube.com/watch?v=TTt_dwxvyOc.
05:37 Как обойти QR - коды и работать дальше юрист Вадим Видякин СРОЧНО МОЛНИЯ. https://www.youtube.com/watch?v=Hz1itJ3iidA.
12:47 В Испании вернут штрафы, уплаченные в ходе локдауна, признанного незаконным. https://rossaprimavera.ru/news/1df39fa3.
14:25 Ликбез к началу локдауна. https://t.me/Protestnarod/13141.
14:40 Эвакуация.Перепись.Что общего?. https://ok.ru/video/3491547581162.
17:15 Будет три эшелона. В какой эшелон мы попадем? Лопатин Евгений (Мытищи). https://www.youtube.com/watch?v=uMmFvGfmO04.
28:50 Письмо слушателя. Раскольники.
34:15 ПРОРОЧЕСТВО БЛАЖЕННОЙ ПАШЕНЬКИ О ХРАМАХ. https://www.youtube.com/watch?v=FFXJxrx4Xe8.
42:05 Формирование народной Партии "Армия Защитников Отечества". https://www.youtube.com/watch?v=5gsXy4Num_s.
54:35 У свидетелей по делу бывшего схиигумена Сергия прошли обыски - РИА Новости, 28.10.2021. https://ria.ru/20211028/obyski-1756620987.html.
01:01:10 Схимонах Сергий рассказал о коронавирусном «пророчестве» в СИЗО. https://www.mk.ru/social/2021/07/03/skhimonakh-sergiy-rasskazal-o-koronavirusnom-prorochestve-v-sizo.html.
01:02:38 Лучшие православные рассказы священников и истории мирян - ТОП СБОРНИК. https://www.youtube.com/watch?v=2VHCG5BoE_w.
Сегодня мы поговори про QR-коды, и о том, как избежать их принятия. Поднимем вопрос эвакуации, а также вопрос переписи, напомним ка себя вести в обоих случаях. Послушаем пророчество блаженной Пашеньки о Храмах. Также напомним, как правильно организовываться в десятки и сотни. Поговорим об отце Сергии Романове, послушаем православные рассказы священников.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал https://bastyon.com/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:01 Грамотный росгвардеец разъясняет про QR коды. СМОТРЕТЬ ВСЕМ!
https://www.youtube.com/watch?v=TTt_dwxvyOc.
05:37 Как обойти QR - коды и работать дальше юрист Вадим Видякин СРОЧНО МОЛНИЯ. https://www.youtube.com/watch?v=Hz1itJ3iidA.
12:47 В Испании вернут штрафы, уплаченные в ходе локдауна, признанного незаконным. https://rossaprimavera.ru/news/1df39fa3.
14:25 Ликбез к началу локдауна. https://t.me/Protestnarod/13141.
14:40 Эвакуация.Перепись.Что общего?. https://ok.ru/video/3491547581162.
17:15 Будет три эшелона. В какой эшелон мы попадем? Лопатин Евгений (Мытищи). https://www.youtube.com/watch?v=uMmFvGfmO04.
28:50 Письмо слушателя. Раскольники.
34:15 ПРОРОЧЕСТВО БЛАЖЕННОЙ ПАШЕНЬКИ О ХРАМАХ. https://www.youtube.com/watch?v=FFXJxrx4Xe8.
42:05 Формирование народной Партии "Армия Защитников Отечества". https://www.youtube.com/watch?v=5gsXy4Num_s.
54:35 У свидетелей по делу бывшего схиигумена Сергия прошли обыски - РИА Новости, 28.10.2021. https://ria.ru/20211028/obyski-1756620987.html.
01:01:10 Схимонах Сергий рассказал о коронавирусном «пророчестве» в СИЗО. https://www.mk.ru/social/2021/07/03/skhimonakh-sergiy-rasskazal-o-koronavirusnom-prorochestve-v-sizo.html.
01:02:38 Лучшие православные рассказы священников и истории мирян - ТОП СБОРНИК. https://www.youtube.com/watch?v=2VHCG5BoE_w.
Сегодня мы поговори про QR-коды, и о том, как избежать их принятия. Поднимем вопрос эвакуации, а также вопрос переписи, напомним ка себя вести в обоих случаях. Послушаем пророчество блаженной Пашеньки о Храмах. Также напомним, как правильно организовываться в десятки и сотни. Поговорим об отце Сергии Романове, послушаем православные рассказы священников.
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