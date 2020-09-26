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Mr. V (72α) - «ΥΠΟΤΑΓΟΜΕΤΡΑ» Ἢ ΜΑΣΚΕΣ ΕΠΙ ΤΟ ΛΑΪΚΩΤΕΡΟΝ, Δ. ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, ΤΟ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ ΜΑΣ...
ΟΔΥΣΣΕΙΑ TV
ΟΔΥΣΣΕΙΑ TV
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173 views • September 26, 2020
Τὸ «Μένουμε Ἀσφαλεῖς», οἱ «ΕΘΝΙΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ» τὸ διαβάζουμε «ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ»!
ΕΛΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΠΙΣΩ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ!
Ἀφιέρωσε 1 λεπτὸ καὶ συμπλήρωσε ΤΩΡΑ τὴν αἴτησι, τὴν ὁποία θὰ βρῆς στὴν ἱστοσελίδα μας
https://ethnikoiphylakes.org/eggrafi-...
ἢ ἐκτύπωσέ την καὶ ἀπόστειλέ την ταχυδρομικῶς στὴν διεύθυνσιν
Πρός: Ἐθνικοὺς Φύλακες
Τ.Θ. 67250,
Τ.Κ. 15102, Μελίσσια Ἀττικῆς
Τὰ στοιχεῖα σου θὰ εἶναι ἄκρως ἐμπιστευτικά!
Μετὰ τὴν ἐπεξεργασία τῆς αἰτήσεώς σου καὶ ἀναλόγως ἡλικίας καὶ προσόντων, θὰ σὲ ἐντάξουμε σὲ δράσεις, τὶς ὁποῖες ἑτοιμάζουμε γιὰ ὁλόκληρη τὴν Ἐπικράτεια καὶ τὴν Ὁμογένεια.
Ἡ συμμετοχή σου εἶναι ἀπαραίτητη καὶ ἐπιβεβλημένη! Σὲ περιμένουμε!
Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευσις τῆς ἐκπομπῆς μὲ τὴν προϋπόθεσιν ὅτι θὰ ἀναφέρεται ρητῶς ἡ πηγή.
Τὸ κανάλι μας στὸ Brighteon: https://www.brighteon.com/channel/phylax
Τὸ κανάλι μας στὸ Bitchute: https://www.bitchute.com/channel/BIEh...
Ὅλα τὰ ἐπεισόδια τοῦ Mr. V: https://www.brighteon.com/channels/EPIC
Τὸ ἱστολόγιό μας: https://odysseiatv.blogspot.com/
Ἡ ἱστοσελίς μας: https://ethnikoiphylakes.org/

Εἰσαγωγικὸ βίντεο: https://www.youtube.com/watch?v=3OIPm...

#ΕΘΝΙΚΟΙΦΥΛΑΚΕΣ #ΟΔΥΣΣΕΙΑΤηλεόρασις #ΜένουμεἈνθρώπινοι #ethnikoiphylakes #MrV #VforVendetta
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mrvvforvendettaodysseiatv
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