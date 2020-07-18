Ὁ ἍΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΠΑΛΑΜΑΣ ΚΑΙ Η 9η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ_21_03_2019

Ιστορικές μορφές και στιγμές αναλύονται στην σημερινή σύναξη του π. Αγγελακόπουλου με τον κ. Βασιλειάδη στα αδέσμευτο στούντιο της "Οδύσσειας TV". Οποιοσδήποτε χαρακτηρίζει τον εαυτό του ως Ορθόδοξο δεν επιτρέπεται να αγνοεί θεμελιώδη κεφάλαια της πάμπλουτης Ορθόδοξης κληρονομιάς μας.



Ερωτήσεις εκπομπής :



1) Πότε συνεκλήθη και ποιοι συμμετείχαν στην 9η Αγία και Οικουμενική Σύνοδο ;

(00:42)

2) Ποιο είναι το έργο της 9ης Αγίας και Οικουμενικής Συνόδου ; (07:10)

3) Μπορεί να χαρακτηριστεί η Σύνοδος του 1351 ως η 9η Αγία και Οικουμενική

Σύνοδος; (10:45)

4) Με ποια θέματα ασχολήθηκε η 9η Αγία και Οικουμενική Σύνοδος ; (16:25)

5) Τι είναι η αποδεικτική και η διαλεκτική μέθοδος ; (16:53)

6) Ποιος ο ρόλος της φιλοσοφίας στη γνώση του Θεού ; (19:40)

7) Ποια είναι η σημασία της ευχής του Ιησού ; (20:43)

8) Τι είναι το Θαβώριον Φως ; Κτιστό ή Άκτιστο ; (25:30)

9) Ποιες συνέπειες έχουν όλα τα ανωτέρω για την σωτηρία του Ανθρώπου ;

(31:35)

10) Από ποιες Συνόδους καταδικάστηκαν οι Βαρλαάμ και οι ομόφρονες διάδοχοι

του (Γρηγόριο Ακίνδυνο και Ιωάννη ΙΔ' Καλέκα) ; (33:58)

11) Ποιο συμπέρασμα εξάγουμε από τα ανωτέρω ; (35:33)

12) Ποιο είναι το αντιφατικό γεγονός σχετικώς με την 9η Αγία και Οικουμενική

Σύνοδο ; (36:40)

13) Πως χαρακτήρισε η ψευδοσύνοδος της Κρήτης (06/2016) την Σύνοδο του 1351

μ.Χ ; (38:10)

14) Εφήρμοσε ποτέ o Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς την διακοπή μνημονεύσεως του

επισκόπου του ; (40:22)

15) Ποιο το παράδειγμα με τον ελέφαντα που χρησιμοποίησε ο Άγιος Γρηγόριος ο

Θεολόγος για να καταδείξει τη πτώση του παπισμού ; (47:20)

16) Ποια είναι τα τρία είδη αθεΐας σύμφωνα με τον 'Άγιο Γρηγόριο Παλαμά ; (50:40)