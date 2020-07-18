Ὁ ἍΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΠΑΛΑΜΑΣ ΚΑΙ Η 9η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ_21_03_2019

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Ερωτήσεις εκπομπής :
1) Πότε συνεκλήθη και ποιοι συμμετείχαν στην 9η Αγία και Οικουμενική Σύνοδο ;
(00:42)
2) Ποιο είναι το έργο της 9ης Αγίας και Οικουμενικής Συνόδου ; (07:10)
3) Μπορεί να χαρακτηριστεί η Σύνοδος του 1351 ως η 9η Αγία και Οικουμενική
Σύνοδος; (10:45)
4) Με ποια θέματα ασχολήθηκε η 9η Αγία και Οικουμενική Σύνοδος ; (16:25)
5) Τι είναι η αποδεικτική και η διαλεκτική μέθοδος ; (16:53)
6) Ποιος ο ρόλος της φιλοσοφίας στη γνώση του Θεού ; (19:40)
7) Ποια είναι η σημασία της ευχής του Ιησού ; (20:43)
8) Τι είναι το Θαβώριον Φως ; Κτιστό ή Άκτιστο ; (25:30)
9) Ποιες συνέπειες έχουν όλα τα ανωτέρω για την σωτηρία του Ανθρώπου ;
(31:35)
10) Από ποιες Συνόδους καταδικάστηκαν οι Βαρλαάμ και οι ομόφρονες διάδοχοι
του (Γρηγόριο Ακίνδυνο και Ιωάννη ΙΔ' Καλέκα) ; (33:58)
11) Ποιο συμπέρασμα εξάγουμε από τα ανωτέρω ; (35:33)
12) Ποιο είναι το αντιφατικό γεγονός σχετικώς με την 9η Αγία και Οικουμενική
Σύνοδο ; (36:40)
13) Πως χαρακτήρισε η ψευδοσύνοδος της Κρήτης (06/2016) την Σύνοδο του 1351
μ.Χ ; (38:10)
14) Εφήρμοσε ποτέ o Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς την διακοπή μνημονεύσεως του
επισκόπου του ; (40:22)
15) Ποιο το παράδειγμα με τον ελέφαντα που χρησιμοποίησε ο Άγιος Γρηγόριος ο
Θεολόγος για να καταδείξει τη πτώση του παπισμού ; (47:20)
16) Ποια είναι τα τρία είδη αθεΐας σύμφωνα με τον 'Άγιο Γρηγόριο Παλαμά ; (50:40)