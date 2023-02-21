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La technologie Clean-waves élimine le stress cellulaire causé par les fréquences toxiques des ondes electromagnétiques!Video spéctaculaire qui montre l´efficacité de la technologie Clean-waves pour éliminer le stress cellulaire dû aux ondes electromagnétiques toxiques. Cette video se concentre sur les êtres humains mais la technologie est tres efficace pour tous les êtres vivants!
L´inventeur de la technologie Clean-waves, Abel Franco, présente lui-même la machine qui lui a permis d´améliorer son invention au cours des 25 dernieres années et raconte l´histoire du moment clé oú lui est venu l´idée fondamentale de multiplier les couches de modules d´antennes des patchs Clean-waves pour éliminer les effets néfastes des fréquences toxiques dans les ondes electromagnétiques.. Cette invention révolutionaire apporte des espoirs extraordinaires á l´humanité balayée par des tsunamis d´ondes toxiques (G,2G,3G,4G,5G etc.)
Pour plus d´informations: http://clean-waves.com