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ΕΙΝΑΙ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ Η "ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ" ΓΙΑΤΙ ΟΛΟΙ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΗΤΑΝ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ, ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΕΝΟΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ
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21 views • May 14, 2022
ΕΙΝΑΙ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ Η "ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ" ΓΙΑΤΙ ΟΛΟΙ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΗΤΑΝ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ, ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΕΝΟΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ https://ugetube.com/watch/nF5MvDi6DY8RnRR , https://rumble.com/v14rbkr-freevolition.grorthodoxy-homology.htm.html .
ΕΙΝΑΙ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ ΝΑ ΜΙΛΑΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ (ΕΛΠΙΔΙΟΣ https://www.youtube.com/watch?v=TXpsNm9B6Qs Ή ΑΛΛΟΣ... ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΤΟΝ ΦΙΛΟ ΑΝΤΩΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥ ΒΙΝΤΕΟ ΣΤΟ YOUTUBE) ΓΙΑ "ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ" ΓΙΑΤΙ ΟΛΟΙ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (ΑΓΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ, ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ, ΜΕΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, ΜΕΓΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΙ ΑΜΕΤΡΗΤΟΙ ΑΛΛΟΙ) ΗΤΑΝ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ, ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΕΝΟΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΠΑΠΙΚΟΙ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΧΑΝ ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΑΝ ΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ, ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΔΟΓΜΑ ΜΑΣ..
ΓΙΑΤΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΤΟΝ ΠΙΣΤΟ ΚΛΗΡΟ ΚΑΙ ΛΑΟ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ ΤΟΝ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ "ΑΛΑΘΗΤΟ" ΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΠΑ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ. Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΧΡΙΣΤΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΑΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗ Ή ΕΠΙΣΚΟΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΟΤΑΝ Ο «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ» ΔΕΝ ΟΡΘΟΤΟΜΕΙ ΠΛΕΟΝ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΤΟΤΕ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ "ΕΙΣ ΤΥΠΟΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΝ ΧΡΙΣΤΟΥ" ΚΑΙ ΕΧΟΥΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΒΡΟΝΤΟΦΩΝΑΞΟΥΜΕ ΤΟ ΑΝΑΞΙΟΣ ΔΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΝΑ ΑΠΟΧΩΡΙΣΤΟΥΜΕ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΝ ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΣΟΥΜΕ, ΔΗΛΑΔΗ, ΝΑ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΓΙΝΟΥΜΕ ΕΝΑ ΑΙΡΕΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΑΖΙ ΤΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ. ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ: "ΤΙΣ ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΦΩΤΙ ΠΡΟΣ ΣΚΟΤΟΣ;" (Β΄ ΚΟΡ. 6, 14) ΚΑΙ Β΄ ΚΟΡ. 6, ΣΤΙΧΟΣ 17: "ΕΞΕΛΘΕΤΕ ΕΚ ΜΕΣΟΥ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΦΟΡΙΣΘΗΤΕ, ΛΕΓΕΙ ΚΥΡΙΟΣ, ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΜΗ ΑΠΤΕΣΘΕ, ΚΑΓΩ ΕΙΣΔΕΞΟΜΑΙ ΥΜΑΣ"... «ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω (Γαλ. 1,8)».
ΣΤΟ ΠΑΝΑΓΙΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΙ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΕΣ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΕΣ ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΟΥ ΒΛΑΣΦΗΜΟΥΝ ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΟΥΤΕ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ, ΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥ ΨΕΥΔΕΠΙΣΚΟΠΟΥ, ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΕΣ, ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΔΙΔΟΥΜΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΓΙΝΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΣΩΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΝΑ ΠΑΝΑΙΡΕΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ... Γιατί όπου είναι δύο ή τρεις συνηγμένοι στο όνομα του Χριστού με αληθινή ορθόδοξη Πίστη μαζί τους είναι ο Χριστός (Ματθ. 18, 20 "οὗ γάρ εἰσι δύο ἢ τρεῖς συνηγμένοι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα, ἐκεῖ εἰμι ἐν μέσῳ αὐτῶν"). "Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: «Ουδέν ωφελεί βίος ορθός δογμάτων διεστραμμένων» (ΕΠΕ 23, 492 - 494)". "Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: «ΤΟ ΜΗ ΚΡΙΝΕΤΕ, ΙΝΑ ΜΗ ΚΡΙΘΕΙΤΕ, ΠΕΡΙ ΒΙΟΥ ΕΣΤΙΝ, ΟΥ ΠΕΡΙ ΠΙΣΤΕΩΣ» (P.G. 63, 231-232)". Πλὴν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐλθὼν ἆρα εὑρήσει τὴν πίστιν ἐπὶ τῆς γῆς;" (Λουκ. 18, 8).
ΕΠΙ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 120 ΧΡΟΝΙΑ ΟΙ ΑΛΗΘΙΝΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΗΤΑΝ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ, ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΨΕΥΔΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΙΕΡΕΙΣ (ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΟΥΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟ) ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΔΙΔΟΥΝ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΣΟΥΝ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ... ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ https://rumble.com/vhp893-29730567.html , https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e , https://ugetube.com/watch/FcZNSDu2al2a8DX ΤΙ ΠΡΑΤΤΟΥΜΕ;;; ΔΙΝΟΥΜΕ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΤΟ ΦΙΛΙ ΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ΖΩΗ ΜΑΣ ΑΔΙΑΦΟΡΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ;; ... Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΕΔΩ: https://ugetube.com/watch/nF5MvDi6DY8RnRR , https://rumble.com/v14rbkr-freevolition.grorthodoxy-homology.htm.html ...
ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ,
Ευστάθιος Μοσχοβίτης
Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου, my Journalistic Web Site www.ελεύθερηβούληση.gr , www.freevolition.gr , https://web.archive.org/web/20220206223816/http://www.freevolition.gr/ και το Κανάλι μου στο Brighteon https://www.brighteon.com/channels/freevolition , ΣΤΟ UGEtube https://ugetube.com/@freevolition.gr και στο https://rumble.com/freevolition . https://archive.org/details/@freevolition?tab=web-archive . Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης: https://brighteon.social/@freevolition , https://www.hellascosmos.com/profile-406 , https://togethergreece.com/freevolition.gr .
ΕΙΝΑΙ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ ΝΑ ΜΙΛΑΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ (ΕΛΠΙΔΙΟΣ https://www.youtube.com/watch?v=TXpsNm9B6Qs Ή ΑΛΛΟΣ... ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΤΟΝ ΦΙΛΟ ΑΝΤΩΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥ ΒΙΝΤΕΟ ΣΤΟ YOUTUBE) ΓΙΑ "ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ" ΓΙΑΤΙ ΟΛΟΙ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (ΑΓΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ, ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ, ΜΕΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, ΜΕΓΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΙ ΑΜΕΤΡΗΤΟΙ ΑΛΛΟΙ) ΗΤΑΝ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ, ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΕΝΟΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΠΑΠΙΚΟΙ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΧΑΝ ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΑΝ ΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ, ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΔΟΓΜΑ ΜΑΣ..
ΓΙΑΤΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΤΟΝ ΠΙΣΤΟ ΚΛΗΡΟ ΚΑΙ ΛΑΟ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ ΤΟΝ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ "ΑΛΑΘΗΤΟ" ΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΠΑ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ. Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΧΡΙΣΤΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΑΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗ Ή ΕΠΙΣΚΟΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΟΤΑΝ Ο «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ» ΔΕΝ ΟΡΘΟΤΟΜΕΙ ΠΛΕΟΝ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΤΟΤΕ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ "ΕΙΣ ΤΥΠΟΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΝ ΧΡΙΣΤΟΥ" ΚΑΙ ΕΧΟΥΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΒΡΟΝΤΟΦΩΝΑΞΟΥΜΕ ΤΟ ΑΝΑΞΙΟΣ ΔΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΝΑ ΑΠΟΧΩΡΙΣΤΟΥΜΕ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΝ ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΣΟΥΜΕ, ΔΗΛΑΔΗ, ΝΑ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΓΙΝΟΥΜΕ ΕΝΑ ΑΙΡΕΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΑΖΙ ΤΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ. ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ: "ΤΙΣ ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΦΩΤΙ ΠΡΟΣ ΣΚΟΤΟΣ;" (Β΄ ΚΟΡ. 6, 14) ΚΑΙ Β΄ ΚΟΡ. 6, ΣΤΙΧΟΣ 17: "ΕΞΕΛΘΕΤΕ ΕΚ ΜΕΣΟΥ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΦΟΡΙΣΘΗΤΕ, ΛΕΓΕΙ ΚΥΡΙΟΣ, ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΜΗ ΑΠΤΕΣΘΕ, ΚΑΓΩ ΕΙΣΔΕΞΟΜΑΙ ΥΜΑΣ"... «ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω (Γαλ. 1,8)».
ΣΤΟ ΠΑΝΑΓΙΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΙ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΕΣ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΕΣ ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΟΥ ΒΛΑΣΦΗΜΟΥΝ ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΟΥΤΕ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ, ΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥ ΨΕΥΔΕΠΙΣΚΟΠΟΥ, ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΕΣ, ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΔΙΔΟΥΜΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΓΙΝΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΣΩΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΝΑ ΠΑΝΑΙΡΕΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ... Γιατί όπου είναι δύο ή τρεις συνηγμένοι στο όνομα του Χριστού με αληθινή ορθόδοξη Πίστη μαζί τους είναι ο Χριστός (Ματθ. 18, 20 "οὗ γάρ εἰσι δύο ἢ τρεῖς συνηγμένοι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα, ἐκεῖ εἰμι ἐν μέσῳ αὐτῶν"). "Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: «Ουδέν ωφελεί βίος ορθός δογμάτων διεστραμμένων» (ΕΠΕ 23, 492 - 494)". "Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: «ΤΟ ΜΗ ΚΡΙΝΕΤΕ, ΙΝΑ ΜΗ ΚΡΙΘΕΙΤΕ, ΠΕΡΙ ΒΙΟΥ ΕΣΤΙΝ, ΟΥ ΠΕΡΙ ΠΙΣΤΕΩΣ» (P.G. 63, 231-232)". Πλὴν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐλθὼν ἆρα εὑρήσει τὴν πίστιν ἐπὶ τῆς γῆς;" (Λουκ. 18, 8).
ΕΠΙ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 120 ΧΡΟΝΙΑ ΟΙ ΑΛΗΘΙΝΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΗΤΑΝ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ, ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΨΕΥΔΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΙΕΡΕΙΣ (ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΟΥΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟ) ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΔΙΔΟΥΝ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΣΟΥΝ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ... ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ https://rumble.com/vhp893-29730567.html , https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e , https://ugetube.com/watch/FcZNSDu2al2a8DX ΤΙ ΠΡΑΤΤΟΥΜΕ;;; ΔΙΝΟΥΜΕ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΤΟ ΦΙΛΙ ΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ΖΩΗ ΜΑΣ ΑΔΙΑΦΟΡΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ;; ... Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΕΔΩ: https://ugetube.com/watch/nF5MvDi6DY8RnRR , https://rumble.com/v14rbkr-freevolition.grorthodoxy-homology.htm.html ...
ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ,
Ευστάθιος Μοσχοβίτης
Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου, my Journalistic Web Site www.ελεύθερηβούληση.gr , www.freevolition.gr , https://web.archive.org/web/20220206223816/http://www.freevolition.gr/ και το Κανάλι μου στο Brighteon https://www.brighteon.com/channels/freevolition , ΣΤΟ UGEtube https://ugetube.com/@freevolition.gr και στο https://rumble.com/freevolition . https://archive.org/details/@freevolition?tab=web-archive . Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης: https://brighteon.social/@freevolition , https://www.hellascosmos.com/profile-406 , https://togethergreece.com/freevolition.gr .
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