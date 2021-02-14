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Маасер и десятина , какая причина
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20 views • February 14, 2021
Маасер и десятина , какая причина
Десятина и маасер имеют тайну своего происхождения , своей причины.
Все равы, попы и даже каббалисты хорошо объясняют как считать и кому платить десятину , но происхождение этого обычая никто не объяснил даже до теперь , держат тайну или это для них тоже тайна.
Но в торе - библие есть несколько подсказок на эту тему , говориться об отделении богу десятины от каких то доходов, именно десятой части , а не трети или четверти . Намек достаточно жирный для нищих духом , а вот для религиозных администраторов все же не понятный. Говориться что из полученного твои 9 частей , а десятая не твоя а остается Богу твоему те ближайшей к тебе твоей высшей духовной ступени. Не достаточно понятно? Проясним в общем виде, без подробных пояснений из раскрытого в последние дни о построении духовного экрана на сайте istina.in .
При проходе наполнения через экран на нижнюю ступень, наполнение теряет свою десятую часть на преодоление силы экрана. Эта десятая часть остается на экране сверху , а под экран проходит только девять десятых частей от целого. Целое не может преодолеть экран без потери десятой части. Значит получающий в духовном всегда получает девять десятых от направленного к нему света, а десятая часть всегда остается у высшего, у Бога. Вот причина заповеди о десятине.
В нашем пост греховном мире этот закон не соблюдается и ничего не происходит, а в духовном мире нарушение закона о десятине ведет к разбиению экрана те к разбиению сосудов и грехопадению.
Десятина и маасер имеют тайну своего происхождения , своей причины.
Все равы, попы и даже каббалисты хорошо объясняют как считать и кому платить десятину , но происхождение этого обычая никто не объяснил даже до теперь , держат тайну или это для них тоже тайна.
Но в торе - библие есть несколько подсказок на эту тему , говориться об отделении богу десятины от каких то доходов, именно десятой части , а не трети или четверти . Намек достаточно жирный для нищих духом , а вот для религиозных администраторов все же не понятный. Говориться что из полученного твои 9 частей , а десятая не твоя а остается Богу твоему те ближайшей к тебе твоей высшей духовной ступени. Не достаточно понятно? Проясним в общем виде, без подробных пояснений из раскрытого в последние дни о построении духовного экрана на сайте istina.in .
При проходе наполнения через экран на нижнюю ступень, наполнение теряет свою десятую часть на преодоление силы экрана. Эта десятая часть остается на экране сверху , а под экран проходит только девять десятых частей от целого. Целое не может преодолеть экран без потери десятой части. Значит получающий в духовном всегда получает девять десятых от направленного к нему света, а десятая часть всегда остается у высшего, у Бога. Вот причина заповеди о десятине.
В нашем пост греховном мире этот закон не соблюдается и ничего не происходит, а в духовном мире нарушение закона о десятине ведет к разбиению экрана те к разбиению сосудов и грехопадению.
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