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Documental Plandemia 2 (ADOCTRINAMIENTO)
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27 views • August 04, 2021
Guiado por el meticuloso trabajo del Dr. David E. Martin, Plandemic II: Indoctornation, rastrea un rastro de dinero de tres décadas que lleva directamente a los actores clave detrás de la pandemia de COVID 19. David Martin es el creador del primer índice cuantitativo de acciones públicas del mundo: el CNBC IQ100. Se desempeñó como Presidente de Innovación Económica para la Organización Intergubernamental de Energía Renovable afiliada a la ONU y se ha desempeñado como asesor de numerosos Bancos Centrales, foros económicos globales, el Banco Mundial y la Corporación Financiera Internacional, y gobiernos nacionales. El Dr. Martin ha sido pionero en programas globales para llevar la transparencia corporativa y del mercado de valores a las industrias extractivas multinacionales y ha sido fundamental para llevar ante la justicia a los criminales de cuello blanco más grandes del mundo.
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