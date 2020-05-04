Uwaga! SPONSOROWANY Naukowy bełkot: 5G i telefony komórkowe - czy są dla nas zagrożeniem?

Jaskółka 1 follower Follow 1 Share Add to... Sign in to download MP3 Share Report

45 views • May 04, 2020





"Każdy z nas ma w kieszeni urządzenie, które pewni naukowcy oskarżają o wywoływanie nowotworów, bezpłodności i wielu, wielu innych. Pytanie brzmi - czy słusznie i czy powinniśmy rzeczywiście obawiać się, że technologia stosowana w tym urządzeniu wkroczy do ery kolejnej generacji..." Odpowiedzi na to pytanie udzieli osoba czerpiąca swoją wiedzę od PIIT (Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji), której misją jest reprezentowanie interesów gospodarczych firm przemysłu teleinformatycznego realizujących światowej klasy cyfrowe produkty i usługi. Autor materiału ma ponadto kontrakt ze spółką P4 Play - siecią telekomunikacyjną.



Dawid Myśliwiec zapomniał dopisać: MATERIAŁ SPONSOROWANY?



Poniższe wideo jest jednym z serii materiałow realizowanych na zlecenie branży telekomunikacyjnej.



Wersja na Youtube:

Wersja na



https://www.piit.org.pl/o-nas



,chcial-byc-smieciarzem-zostal-doktorem-chemii-teraz-na-youtube-naukowy-belkot-pokazuje-jak-powinno-sie-promowac-nauke Uwaga! Jeżeli trafiłeś na materiał pt: "Naukowy bełkot: 5G i telefony komórkowe - czy są dla nas zagrożeniem?" to wiedz. że jego autor Dawid Myśliwiec jest SPONSOROWANY przez firmy telekomunikacyjne."Każdy z nas ma w kieszeni urządzenie, które pewni naukowcy oskarżają o wywoływanie nowotworów, bezpłodności i wielu, wielu innych. Pytanie brzmi - czy słusznie i czy powinniśmy rzeczywiście obawiać się, że technologia stosowana w tym urządzeniu wkroczy do ery kolejnej generacji..." Odpowiedzi na to pytanie udzieli osoba czerpiąca swoją wiedzę od PIIT (Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji), której misją jest reprezentowanie interesów gospodarczych firm przemysłu teleinformatycznego realizujących światowej klasy cyfrowe produkty i usługi. Autor materiału ma ponadto kontrakt ze spółką P4 Play - siecią telekomunikacyjną.Dawid Myśliwiec zapomniał dopisać: MATERIAŁ SPONSOROWANY?Poniższe wideo jest jednym z serii materiałow realizowanych na zlecenie branży telekomunikacyjnej.Wersja na Youtube: https://youtu.be/XaIREGBBO48 Wersja na https://innpoland.pl/118285 ,chcial-byc-smieciarzem-zostal-doktorem-chemii-teraz-na-youtube-naukowy-belkot-pokazuje-jak-powinno-sie-promowac-nauke Keywords 5gscamplaytelecom industrydirty moneypiitp4sponsoring

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