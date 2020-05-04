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Uwaga! SPONSOROWANY Naukowy bełkot: 5G i telefony komórkowe - czy są dla nas zagrożeniem?
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45 views • May 04, 2020
Uwaga! Jeżeli trafiłeś na materiał pt: "Naukowy bełkot: 5G i telefony komórkowe - czy są dla nas zagrożeniem?" to wiedz. że jego autor Dawid Myśliwiec jest SPONSOROWANY przez firmy telekomunikacyjne.
"Każdy z nas ma w kieszeni urządzenie, które pewni naukowcy oskarżają o wywoływanie nowotworów, bezpłodności i wielu, wielu innych. Pytanie brzmi - czy słusznie i czy powinniśmy rzeczywiście obawiać się, że technologia stosowana w tym urządzeniu wkroczy do ery kolejnej generacji..." Odpowiedzi na to pytanie udzieli osoba czerpiąca swoją wiedzę od PIIT (Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji), której misją jest reprezentowanie interesów gospodarczych firm przemysłu teleinformatycznego realizujących światowej klasy cyfrowe produkty i usługi. Autor materiału ma ponadto kontrakt ze spółką P4 Play - siecią telekomunikacyjną.
Dawid Myśliwiec zapomniał dopisać: MATERIAŁ SPONSOROWANY?
Poniższe wideo jest jednym z serii materiałow realizowanych na zlecenie branży telekomunikacyjnej.
Wersja na Youtube: https://youtu.be/XaIREGBBO48
Wersja na
https://www.piit.org.pl/o-nas
https://innpoland.pl/118285,chcial-byc-smieciarzem-zostal-doktorem-chemii-teraz-na-youtube-naukowy-belkot-pokazuje-jak-powinno-sie-promowac-nauke
"Każdy z nas ma w kieszeni urządzenie, które pewni naukowcy oskarżają o wywoływanie nowotworów, bezpłodności i wielu, wielu innych. Pytanie brzmi - czy słusznie i czy powinniśmy rzeczywiście obawiać się, że technologia stosowana w tym urządzeniu wkroczy do ery kolejnej generacji..." Odpowiedzi na to pytanie udzieli osoba czerpiąca swoją wiedzę od PIIT (Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji), której misją jest reprezentowanie interesów gospodarczych firm przemysłu teleinformatycznego realizujących światowej klasy cyfrowe produkty i usługi. Autor materiału ma ponadto kontrakt ze spółką P4 Play - siecią telekomunikacyjną.
Dawid Myśliwiec zapomniał dopisać: MATERIAŁ SPONSOROWANY?
Poniższe wideo jest jednym z serii materiałow realizowanych na zlecenie branży telekomunikacyjnej.
Wersja na Youtube: https://youtu.be/XaIREGBBO48
Wersja na
https://www.piit.org.pl/o-nas
https://innpoland.pl/118285,chcial-byc-smieciarzem-zostal-doktorem-chemii-teraz-na-youtube-naukowy-belkot-pokazuje-jak-powinno-sie-promowac-nauke
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