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Marc Gray - NDE négatives dans la fausse lumière - Les Sentiers du Réel
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380 views • July 05, 2022

Marc Gray - NDE négatives dans la fausse lumière - Les Sentiers du Réel

"Marc Gray, ufologue et organisateur/créateur des Dîners-Ovni vient nous partager l’échange qu’il a eu avec plusieurs personnes concernant des expériences de mort imminentes négatives. Où allons-nous réellement après notre mort? Beaucoup parle d’un tunnel et d’une lumière à suivre….Et si c’était un piège de l’astral?
Celui là même qui nous fait revenir indéfiniment ici bas sur Terre (ou dans le bas astral) ….que pouvons nous faire pour quitter cette ourobouros dans lequel les âmes sont sans cesses malmenés!?
Cette interview est accompagnée de témoignages récités par notre interlocuteur, Marc Gray.
Très bonne écoute à tous et à bientôt! "

https://freedomufos.com/interviews-marc-gray/les-sentiers-du-reel/

Ce sujet a été repris avec David Bouquet tout récemment : David Bouquet : L’imposture de l’après-vie !

Odysee : https://odysee.com/@FREEDOMUFOS:8/David-Bouquet-L%E2%80%99imposture-de-l%E2%80%99apr%C3%A8s-vie-(1):a

https://odysee.com/@MarcGray2021:c/David-Bouquet-L%E2%80%99imposture-de-l%E2%80%99apr%C3%A8s-vie-!-Les-CoronaX-Files:4

Rumble : https://rumble.com/v18si7b-david-bouquet-limposture-de-laprs-vie-les-coronax-files.html

BitChute : https://www.bitchute.com/video/3wv4ouLHvIJn/

Crowdbunker : https://crowdbunker.com/v/8aXBfuyqTx

Brighteon : https://www.brighteon.com/73822edc-1c7e-48d6-86c6-c61afb72460b

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ndeemipieges de l astral
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