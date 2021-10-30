Μις Μαρπλ (S6 E2) Το Αρχοντικό των Γκρίνσο (2013)

Όταν η Λουίζα Όξλεϊ, μια παλιά φίλη της Μις Μαρπλ εμφανίζεται στο σπίτι της ξαφνικά, μία νύχτα με καταιγίδα σαν κυνηγημένη, η αγαπημένη ερασιτέχνις ντετέκτιβ καταλαβαίνει πως πρέπει να τη βοηθήσει, αυτήν και το μικρό της γιο, τον Άρτσι. Βρίσκει για τους δύο τους καταφύγιο στο κοντινό αρχοντικό των Γκρίνσο. Εκεί, στο χαοτικό εμβληματικό μέγαρο της καλής της φίλης βοτανολόγου Κάθριν Γκρίνσο, η τελευταία στη σειρά της αριστοκρατικής οικογένειας, η Μις Μαρπλ παρεμβαίνει για να εργαστεί η Λουίζα ως γραμματέας.



Όμως, παρόλο που η Λουίζα γρήγορα κατακτά τον Άλφρεντ τον κηπουρό, αλλά και τον Νατ τον ηθοποιό, δεν αισθάνεται ασφαλής στο τεράστιο αρχοντικό και πράγματι, ο θάνατος ρίχνει τη σκοτεινή του σκιά -πρώτα σκοτώνεται ο Γουόλτερ Κράκεν, ο πιστός μπάτλερ, φαινομενικά σε ατύχημα, αφού έχει πιει μερικά ποτά παραπάνω.



Η Μις Μαρπλ όμως υποψιάζεται πως κάτι άλλο έχει συμβεί, ειδικά όταν εξαφανίζεται και ο καλεσμένος Όρας Μπίντλερ. Μία επικίνδυνη καταιγίδα ετοιμάζεται να ξεσπάσει και κορυφώνεται με τον φρικτό φόνο της ίδιας της Κάθριν Γκρίνσο. Όλοι είναι ύποπτοι, αλλά κανείς δεν μπορεί να φανταστεί τα μυστικά -από το παρελθόν και το παρόν- που η Μις Μαρπλ θα αποκαλύψει.