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IFQ87 - Émission du 10 février 2022 avec Valérie Bugault
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1 view • February 11, 2022
10 février 2022 : https://odysee.com/@Chloe_F:b/Infoenquestions87:4
Chloé F. : https://odysee.com/@Chloe_F:b
Liens de téléchargement de la vidéo sur les morts du vaccin, en onze langues :— https://formations.emergences.net/C0VlD-lNF0
Dans cette 87e édition, nous avons le plaisir d'accueillir pour la deuxième fois Valérie Bugault, chercheuse indépendante, docteur en droit et analyste de géopolitique juridique.
Valérie nous parlera ce soir de son concept "REVOLUDROIT", qui a deux objectifs :
• décrire et expliquer la réforme des institutions françaises
• orienter les citoyens français vers le groupement ou le collectif le plus proche de chez eux.
Son site : https://valeriebugault.fr/
Site Révoludroit : https://revoludroit.fr/
L’émission hebdomadaire « l'info en QuestionS » est née d'une demande grandissante d'informations libres et échappant à la censure. Les conflits d'intérêts étant désormais légion dans le monde médiatique, une équipe de lanceurs d'alerte s'est mobilisée pour partager ses dernières informations et les questions qu'elles suscitent.
Le but est également d'inviter des experts, des scientifiques et professionnels dans différents domaines afin qu'ils répondent aux questions des citoyens. Notre équipe est à géométrie variable, en fonction des disponibilités.
Pour retrouver les références utilisées pour réaliser nos chroniques, cliquez sur ce lien : https://formations.emergences.net/IFQ-reference
Equipe :
👉 JEAN-JACQUES CRÈVECŒUR :
Privée (gratuite) : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
Publique : https://fulllifechannel.com/channel/JeanJacquesCrevecoeur
Officiel : https://jeanjacquescrevecoeur.com
Solidarita : https://solidarita.net
Odysee : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f
Twitch : https://www.twitch.tv/jeanjacquescrevecoeur
DLive : https://dlive.tv/J-Jacques.Crevecoeur
Crowdbunker : https://crowdbunker.com/@jean-jacques-crevecoeur
👉 SALIM LAÏBI :
https://www.facebook.com/lelibre.penseur.1/
https://www.facebook.com/LeLibrePenseur.org/
Blog Le libre Penseur : https://www.lelibrepenseur.org/
Odysee : https://odysee.com/@LeLibrePenseur.org:2
Telegram : https://t.me/Salim_Laibi_LLP
Crowdbunker : https://crowdbunker.com/@leLibrePenseurOrg
Twitch : https://www.twitch.tv/salim_laibi_llp
👉 TAL SCHALLER :
Blog de Tal : https://www.santeglobale.world/le-blog-de-tal/
👉 CHLOÉ FRAMMERY :
Odysee : https://odysee.com/@Chloe_F:b
Rumble : https://rumble.com/user/ChloeFra
Crowdbunker : https://crowdbunker.com/@ChloeFrammery
https://twitter.com/FrammeryChloe?s=09
https://www.instagram.com/chloe_frammery
https://www.facebook.com/chloe.fra.9
VK : https://m.vk.com/id665557322
Telegram - Fil d’info : https://t.me/chloefinfosofficiel
■ Sources Chloé :
• 22 millions de déclarations de maladies à l'armée US en 2021 VS 1,7 million/an entre 2016 et 2020.
https://radiolibre.ch/podcast/preuve-definitive-dangerosite-injections-covid-statistiques-armee-americaine/
• "Hommage à Luc Montagnier" :
http://gerardscheller.ch/Presentation_Luc_Montagnier-IEQ87.pptx
PDF : http://gerardscheller.ch/Presentation_Luc_Montagnier-IEQ87.pdf
• Dcumentaire 'On a retrouvé la mémoire de l'eau' où l'on voit Montagnier reprendre les travaux de Benveniste sur la mémoire de l'eau : https://www.dailymotion.com/video/x2131b7
• Marc Doyer : Ce grand Monsieur aura tout fait pour aider Mauricette il y a encore quelques jours il me disait « on va la sauver » Je viens d’apprendre le décès de ce grand professeur au grand cœur. À la fois triste et fier d’avoir croisé son chemin. Luc vous me manquez déjà.https://t.co/L9ILLEbZK5
• Wikipedia Luc Montagnier : https://fr.wikipedia.org/wiki/Luc_Montagnier
• Media "fake news" Media Mass. https://fr.mediamass.net/people/luc-montagnier/rumeurdeces.html
• Primeur de l'information donnée à France Soir [18:15] : https://youtu.be/9e7EQP-gutM
• Article de Libération - 10.02.22 https://www.google.com/amp/s/www.liberation.fr/checknews/le-professeur-luc-montagnier-est-mort-20220210_T3AVUEDJGJHVNJLGKPYOGSRQEU/%3foutputType=amp
• Le Monde - 10.02.22
https://www.lemonde.fr/disparitions/article/2022/02/10/luc-montagnier-codecouvreur-du-virus-du-sida-et-prix-nobel-de-medecine-en-2008-est-mort_6113151_3382.html
• Luc Montagnier avoue : On peut guérir du sida (extrait de House of Numbers - 2009)
http://www.dailymotion.com/video/xbrwl7_urgent-sida-luc-montagnier-avoue-on_news
• Podcast sur RadioLibre, avec doublage en français de l'extrait de House of numbers (2009) sur le sida :
https://radiolibre.ch/podcast/letrange-deces-discret-du-professeur-et-prix-nobel-luc-montagnier-hommage/
• Film House of Numbers - 2009 : https://www.youtube.com/watch?v=qdJpBL6aBFQ
• Luc Montagnier : le coronavirus Sars-CoV-2 est un virus manipulé en laboratoire. https://www.dailymotion.com/video/x7tcp7a
• Débat au Parlement du Luxembourg - 12.01.22 : https://www.chd.lu/ArchivePlayer/video/3523/sequence/191533.html
• Luc Montagnier à Milan - 16.01.22 : https://m.youtube.com/watch?v=7umMmW9bZ-4
Chloé F. : https://odysee.com/@Chloe_F:b
Liens de téléchargement de la vidéo sur les morts du vaccin, en onze langues :— https://formations.emergences.net/C0VlD-lNF0
Dans cette 87e édition, nous avons le plaisir d'accueillir pour la deuxième fois Valérie Bugault, chercheuse indépendante, docteur en droit et analyste de géopolitique juridique.
Valérie nous parlera ce soir de son concept "REVOLUDROIT", qui a deux objectifs :
• décrire et expliquer la réforme des institutions françaises
• orienter les citoyens français vers le groupement ou le collectif le plus proche de chez eux.
Son site : https://valeriebugault.fr/
Site Révoludroit : https://revoludroit.fr/
L’émission hebdomadaire « l'info en QuestionS » est née d'une demande grandissante d'informations libres et échappant à la censure. Les conflits d'intérêts étant désormais légion dans le monde médiatique, une équipe de lanceurs d'alerte s'est mobilisée pour partager ses dernières informations et les questions qu'elles suscitent.
Le but est également d'inviter des experts, des scientifiques et professionnels dans différents domaines afin qu'ils répondent aux questions des citoyens. Notre équipe est à géométrie variable, en fonction des disponibilités.
Pour retrouver les références utilisées pour réaliser nos chroniques, cliquez sur ce lien : https://formations.emergences.net/IFQ-reference
Equipe :
👉 JEAN-JACQUES CRÈVECŒUR :
Privée (gratuite) : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
Publique : https://fulllifechannel.com/channel/JeanJacquesCrevecoeur
Officiel : https://jeanjacquescrevecoeur.com
Solidarita : https://solidarita.net
Odysee : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f
Twitch : https://www.twitch.tv/jeanjacquescrevecoeur
DLive : https://dlive.tv/J-Jacques.Crevecoeur
Crowdbunker : https://crowdbunker.com/@jean-jacques-crevecoeur
👉 SALIM LAÏBI :
https://www.facebook.com/lelibre.penseur.1/
https://www.facebook.com/LeLibrePenseur.org/
Blog Le libre Penseur : https://www.lelibrepenseur.org/
Odysee : https://odysee.com/@LeLibrePenseur.org:2
Telegram : https://t.me/Salim_Laibi_LLP
Crowdbunker : https://crowdbunker.com/@leLibrePenseurOrg
Twitch : https://www.twitch.tv/salim_laibi_llp
👉 TAL SCHALLER :
Blog de Tal : https://www.santeglobale.world/le-blog-de-tal/
👉 CHLOÉ FRAMMERY :
Odysee : https://odysee.com/@Chloe_F:b
Rumble : https://rumble.com/user/ChloeFra
Crowdbunker : https://crowdbunker.com/@ChloeFrammery
https://twitter.com/FrammeryChloe?s=09
https://www.instagram.com/chloe_frammery
https://www.facebook.com/chloe.fra.9
VK : https://m.vk.com/id665557322
Telegram - Fil d’info : https://t.me/chloefinfosofficiel
■ Sources Chloé :
• 22 millions de déclarations de maladies à l'armée US en 2021 VS 1,7 million/an entre 2016 et 2020.
https://radiolibre.ch/podcast/preuve-definitive-dangerosite-injections-covid-statistiques-armee-americaine/
• "Hommage à Luc Montagnier" :
http://gerardscheller.ch/Presentation_Luc_Montagnier-IEQ87.pptx
PDF : http://gerardscheller.ch/Presentation_Luc_Montagnier-IEQ87.pdf
• Dcumentaire 'On a retrouvé la mémoire de l'eau' où l'on voit Montagnier reprendre les travaux de Benveniste sur la mémoire de l'eau : https://www.dailymotion.com/video/x2131b7
• Marc Doyer : Ce grand Monsieur aura tout fait pour aider Mauricette il y a encore quelques jours il me disait « on va la sauver » Je viens d’apprendre le décès de ce grand professeur au grand cœur. À la fois triste et fier d’avoir croisé son chemin. Luc vous me manquez déjà.https://t.co/L9ILLEbZK5
• Wikipedia Luc Montagnier : https://fr.wikipedia.org/wiki/Luc_Montagnier
• Media "fake news" Media Mass. https://fr.mediamass.net/people/luc-montagnier/rumeurdeces.html
• Primeur de l'information donnée à France Soir [18:15] : https://youtu.be/9e7EQP-gutM
• Article de Libération - 10.02.22 https://www.google.com/amp/s/www.liberation.fr/checknews/le-professeur-luc-montagnier-est-mort-20220210_T3AVUEDJGJHVNJLGKPYOGSRQEU/%3foutputType=amp
• Le Monde - 10.02.22
https://www.lemonde.fr/disparitions/article/2022/02/10/luc-montagnier-codecouvreur-du-virus-du-sida-et-prix-nobel-de-medecine-en-2008-est-mort_6113151_3382.html
• Luc Montagnier avoue : On peut guérir du sida (extrait de House of Numbers - 2009)
http://www.dailymotion.com/video/xbrwl7_urgent-sida-luc-montagnier-avoue-on_news
• Podcast sur RadioLibre, avec doublage en français de l'extrait de House of numbers (2009) sur le sida :
https://radiolibre.ch/podcast/letrange-deces-discret-du-professeur-et-prix-nobel-luc-montagnier-hommage/
• Film House of Numbers - 2009 : https://www.youtube.com/watch?v=qdJpBL6aBFQ
• Luc Montagnier : le coronavirus Sars-CoV-2 est un virus manipulé en laboratoire. https://www.dailymotion.com/video/x7tcp7a
• Débat au Parlement du Luxembourg - 12.01.22 : https://www.chd.lu/ArchivePlayer/video/3523/sequence/191533.html
• Luc Montagnier à Milan - 16.01.22 : https://m.youtube.com/watch?v=7umMmW9bZ-4
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