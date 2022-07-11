H1N1 (2009) - COVID19 (2019) - ΣΚΑΝΔΑΛΟ NOVARTIS - ΕΝΩΣΤΕ ΤΟ ΠΑΖΛ

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Μία αντιπαράθεση της πανδημίας Η1Ν1 του 2009 με την σημερινή Covid19 (2019) με λίγο Novartis για να μην ξεχνιόμαστε, διότι η ιστορία πάντα κάνει κύκλους.
ΣΚΑΝΔΑΛΟ NOVARTIS - Απόφαση του Αμερικάνικου Δικαστηρίου του New Jersey για τις μίζες στην Ελλάδα:
https://www.justice.gov/usao-nj/pr/novartis-ag-and-subsidiaries-pay-345-million-resolve-foreign-corrupt-practices-act-cases
Αποκαλυπτική έρευνα της ελβετικής τηλεόρασης για το σκάνδαλο Novartis: Η Στρατηγική της διαφθοράς:
https://rumble.com/vm0oqb--la-strategia.-novartis-il-caso-novartis-.html
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