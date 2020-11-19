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Guarito dal Covid-19: Bere tanta acqua, mangiare nutritivo, aria fresca e... DORMIRE COME FANNO I GATTI!
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5 views • November 19, 2020
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In questo video, Augustin spiega tra altre cose come lui sta a DORMIRE COME FANNO I GATTI per guarigiarsi dal Covid-19. Anche si vede che lui sta già quasi completamente guarito dalla malattia.
La questione in suo caso e che sembra che lui ha preso il Covid-20, una mutazione nuova venuta dalla fogna di Florianopolis, Brasile, dove hanno buttato spazzatura dell'ospedale infettata con covid-19 o qualsiasi altra cosa dello stillo sfortunatamente.
Si pensa che Augustin ha preso questo Covid-20, la mutazione brasiliana, perché lui non ha presentato sintomi. Lui ha perso la capacita di assorbire l'ossigeno senza avere la febbre, senza perdere il gusto, senza male di testa, solo un pochettino di male di gola che lui lo ha trattato quando era ancora a casa con gargarismi con acqua calda e sale. L'unico sintomo importante che lui ha avuto e quello di diventarsi stanco, che succede di più ogni giorno.
Esempio di come funziona il principale sintomo del Covid-29, che anche sta nel Covid-19 e deriva della incapacità di assorbire l'ossigeno anche se uno respira meccanicamente bene:
Giorno 1: Ti alzi, vai alla cucina, che sono 5 minuti di distanza andando, ti prepari la colazione e la mangi in 20 minuti.
Giorno 2: Ti alzi, vai alla cucina, che sono adesso immaginariamente 10 minuti di distanza andando, ti prepari la colazione e la mangi in 30 minuti.
Giorno 3: Ti alzi, vai alla cucina, che sono adesso immaginariamente 30 minuti di distanza andando, ti prepari la colazione e mangi in 60 minuti.
Giorno 4: Ti alzi, vai alla cucina, che sono adesso immaginariamente 2 ore di distanza da te, già cominci a pensare in non andare... (inizi a morire in altre parole, l'ossigeno già´ non ti sta arrivando alle cellule in quantità´ sufficiente per sopravvivere).
Giorno 5: Ti alzi, ma vuoi tornare a dormire... (stai morendo in altre parole, l'ossigeno già´ non ti sta arrivando alle cellule in quantità´ sufficiente per sopravvivere).
Dal giorno 5 avanti, uno deve andare in ospedale o almeno trovare uno respiratore e iniziare a respirare l'ossigeno tra apparati e lasciare le infermiere ed il dottori assumere il controllo se vuoi sopravvivere.
Altre cose, come tutte le malattie: mangiare nutritivo, mangiare sano, pensare sano, esercitarti e seguire avanti. Anche lavorare la testa e important perché e´ una esperienza traumatizzante.
E qua in questo video la parte più interessante è questa dove Augustin spiega che si deve dormire come fanno i gatti. Dormi in turni piccoli cosi ti muovi e dopo torni a dormire. Stare 8 ore senza muoversi, io non lo raccomando perché devi riattivare e aiutare il tuo corpo a rinnovarsi, a eliminare tutte le cellule che sono morte con la mancanza dell'ossigenino.
Non sono dono dell verità, ma non lo faccio e sento che mi fa bene. Subitosarò completamente guarito di questa malattia. Mio caso e´ grave perché ho avuto pneumonia nei miei due polmoni e anche due giorni di una diabete subita causata per il virus e per la quantità di stress del trattamento che 'e molto forte e anche quello della mia vita in generale, principalmente problemmi che ho io nel mio lavoro da due anni (i giudizi che parlo costantemente qua nel canale: https://medium.com/authority-magazine... ).
----- ENGLISH REDUCED ---------
In this video, Augustin who is almost recovered from a serious case of Covid-20, probably, the Brazilian mutation, coming from the sewer of Florianopolis, explains in Italian that he feels it is a good idea to sleep just like cats do, in shifts, instead of straight 8 hour sleep.
Augustin believes he is a victim of Covid-20, the Brazilian mutation of Covid-19, which is more dangerous because he had almost no symptoms which justifies why he took almost one week to go to a hospital where he was promptly hospitalized. It is dangerous. He didn't had much fever, he didn't lose the taste. The only symptoms were these:
Day 1: You get up, go to the kitchen, which is 5 minutes away by going, make yourself breakfast and eat it in 20 minutes.
Day 2: You get up, go to the kitchen, which is now imaginatively 10 minutes away by going, make yourself breakfast and eat it in 30 minutes.
Day 3: You get up, go to the kitchen, which is now imaginatively 30 minutes away by going, make yourself breakfast and eat in 60 minutes.
Day 4: You get up, go to the kitchen, which are now imaginatively 2 hours away from you, you are already starting to think about not going ... in sufficient quantity to survive).
Day 5: You get up, but you want to go back to sleep ... (you are dying in other words, the oxygen already is not reaching your cells in sufficient quantity to survive).
From day 5 on, one must go to the hospital or at least find a respirator and start breathing oxygen between systems and let the nurses and doctors take over if you want to survive.
BE SAFE! STAI ATTENTO ALLA TUA RESPIRAZIONE E SI TI DIVENTI STANCHI.
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In questo video, Augustin spiega tra altre cose come lui sta a DORMIRE COME FANNO I GATTI per guarigiarsi dal Covid-19. Anche si vede che lui sta già quasi completamente guarito dalla malattia.
La questione in suo caso e che sembra che lui ha preso il Covid-20, una mutazione nuova venuta dalla fogna di Florianopolis, Brasile, dove hanno buttato spazzatura dell'ospedale infettata con covid-19 o qualsiasi altra cosa dello stillo sfortunatamente.
Si pensa che Augustin ha preso questo Covid-20, la mutazione brasiliana, perché lui non ha presentato sintomi. Lui ha perso la capacita di assorbire l'ossigeno senza avere la febbre, senza perdere il gusto, senza male di testa, solo un pochettino di male di gola che lui lo ha trattato quando era ancora a casa con gargarismi con acqua calda e sale. L'unico sintomo importante che lui ha avuto e quello di diventarsi stanco, che succede di più ogni giorno.
Esempio di come funziona il principale sintomo del Covid-29, che anche sta nel Covid-19 e deriva della incapacità di assorbire l'ossigeno anche se uno respira meccanicamente bene:
Giorno 1: Ti alzi, vai alla cucina, che sono 5 minuti di distanza andando, ti prepari la colazione e la mangi in 20 minuti.
Giorno 2: Ti alzi, vai alla cucina, che sono adesso immaginariamente 10 minuti di distanza andando, ti prepari la colazione e la mangi in 30 minuti.
Giorno 3: Ti alzi, vai alla cucina, che sono adesso immaginariamente 30 minuti di distanza andando, ti prepari la colazione e mangi in 60 minuti.
Giorno 4: Ti alzi, vai alla cucina, che sono adesso immaginariamente 2 ore di distanza da te, già cominci a pensare in non andare... (inizi a morire in altre parole, l'ossigeno già´ non ti sta arrivando alle cellule in quantità´ sufficiente per sopravvivere).
Giorno 5: Ti alzi, ma vuoi tornare a dormire... (stai morendo in altre parole, l'ossigeno già´ non ti sta arrivando alle cellule in quantità´ sufficiente per sopravvivere).
Dal giorno 5 avanti, uno deve andare in ospedale o almeno trovare uno respiratore e iniziare a respirare l'ossigeno tra apparati e lasciare le infermiere ed il dottori assumere il controllo se vuoi sopravvivere.
Altre cose, come tutte le malattie: mangiare nutritivo, mangiare sano, pensare sano, esercitarti e seguire avanti. Anche lavorare la testa e important perché e´ una esperienza traumatizzante.
E qua in questo video la parte più interessante è questa dove Augustin spiega che si deve dormire come fanno i gatti. Dormi in turni piccoli cosi ti muovi e dopo torni a dormire. Stare 8 ore senza muoversi, io non lo raccomando perché devi riattivare e aiutare il tuo corpo a rinnovarsi, a eliminare tutte le cellule che sono morte con la mancanza dell'ossigenino.
Non sono dono dell verità, ma non lo faccio e sento che mi fa bene. Subitosarò completamente guarito di questa malattia. Mio caso e´ grave perché ho avuto pneumonia nei miei due polmoni e anche due giorni di una diabete subita causata per il virus e per la quantità di stress del trattamento che 'e molto forte e anche quello della mia vita in generale, principalmente problemmi che ho io nel mio lavoro da due anni (i giudizi che parlo costantemente qua nel canale: https://medium.com/authority-magazine... ).
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In this video, Augustin who is almost recovered from a serious case of Covid-20, probably, the Brazilian mutation, coming from the sewer of Florianopolis, explains in Italian that he feels it is a good idea to sleep just like cats do, in shifts, instead of straight 8 hour sleep.
Augustin believes he is a victim of Covid-20, the Brazilian mutation of Covid-19, which is more dangerous because he had almost no symptoms which justifies why he took almost one week to go to a hospital where he was promptly hospitalized. It is dangerous. He didn't had much fever, he didn't lose the taste. The only symptoms were these:
Day 1: You get up, go to the kitchen, which is 5 minutes away by going, make yourself breakfast and eat it in 20 minutes.
Day 2: You get up, go to the kitchen, which is now imaginatively 10 minutes away by going, make yourself breakfast and eat it in 30 minutes.
Day 3: You get up, go to the kitchen, which is now imaginatively 30 minutes away by going, make yourself breakfast and eat in 60 minutes.
Day 4: You get up, go to the kitchen, which are now imaginatively 2 hours away from you, you are already starting to think about not going ... in sufficient quantity to survive).
Day 5: You get up, but you want to go back to sleep ... (you are dying in other words, the oxygen already is not reaching your cells in sufficient quantity to survive).
From day 5 on, one must go to the hospital or at least find a respirator and start breathing oxygen between systems and let the nurses and doctors take over if you want to survive.
BE SAFE! STAI ATTENTO ALLA TUA RESPIRAZIONE E SI TI DIVENTI STANCHI.
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