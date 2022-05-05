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Ислам и ИГИЛ - Ампутации
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15 views • May 05, 2022
Версия данного видео на арабском языке:
https://www.youtube.com/watch?v=5lDYsh45VZc
В этом видео рассматривается вопрос о том, является ли отрубание рук и ног официальным наказанием в исламе или же это изобретение террористических группировок, таких как Исламское государство (ИГИЛ).
Если данное наказание является частью ислама, то, где оно предписано?
Что сделал Мохаммед в таких случаях?
Какую позицию занимают основные школы мысли (сунниты и шииты) в отношении деталей того, когда и как должны выполняться эти наказания.
Это видео является 11-й частью из серий видео, в которых рассматриваются действия группы боевиков Исламского государства, также производится сравнение их действий с учениями исламской веры, на основе честного прочтения Корана, его интерпретаций крупными авторитетными мусульманскими учеными, хадисов (изречения Мухаммеда) и других исламских источников.
Источники информации в видео:
Ибн Касир толкует, объясняя, что «нечестие» в суре 5, аяте 33 означает неверие, а также другие вещи, такие как вооруженное ограбление:
На арабском и английском:
http://m.qtafsir.com/Surah-Al-Maeda/The-Punishment-of-those-Who-Ca---
На русском:
https://quran-online.ru/5:33
[Арабский] Том 17 Юридической энциклопедии
(Книга, объясняющая шариат в основных суннитских школах мысли)
https://ia802607.us.archive.org/15/items/mawsoat_fikh_pdfbook_ara/mfk17.pdf
стр.141-142 – Как наказывают вооруженных разбойников
стр.157 – Определение «вооруженного грабителя»
стр.162 – Объяснение того, как различные суннитские группы проводят распятие.
[Арабский] Толкование Тафсир аль-Мизан (шииты) о том, как шииты поступают с вооруженными грабителями:
https://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=4&;tTafsirNo=56&tSoraNo=5&tAyahNo=38&tDisplay=yes&Page=5&Size=1&LanguageId=1
Мохаммед говорит, что нужно отрубить руку, если вор украдет что-то стоимостью четверть динара или больше:
На арабском и английском:
http://www.sunnah.com/bukhari/86/18
На русском:
https://isnad.link/book/sahih-al-buhari/86-kniga-nakazanij-hudud-hadisy-6772-6860/13-glava-slova-vsevyshnego-voru-i-vorovke-otsekajte-ruki-v-vozdayanie-i-o-tom-za-kakuyu-stoimost-otsekayut-ruku
Мохаммед приказывает отрубить руку, если украдут щит стоимостью в четверть динара (3 дирхама):
На арабском и английском:
http://www.sunnah.com/bukhari/86/27
На русском:
https://isnad.link/book/sahih-al-buhari/86-kniga-nakazanij-hudud-hadisy-6772-6860/13-glava-slova-vsevyshnego-voru-i-vorovke-otsekajte-ruki-v-vozdayanie-i-o-tom-za-kakuyu-stoimost-otsekayut-ruku
Мохаммед говорит, что нужно отрезать руку, если кто-то украл яйцо или веревку:
На арабском и английском:
http://www.sunnah.com/bukhari/86/29
На русском:
https://isnad.link/book/sahih-al-buhari/86-kniga-nakazanij-hudud-hadisy-6772-6860/7-glava-proklinanie-vora-bez-upominaniya-imeni
[Арабский] Книга под названием «Юриспруденция четырех школ», в которой подробно излагаются позиции суннитских школ относительно того, что делать с повторяющимися правонарушителями:
http://islamport.com/w/fqh/Web/2793/1876.htm
[Арабский] Том 24 Юридической энциклопедии
(Книга, объясняющая шариат в основных суннитских школах мысли)
https://ia802607.us.archive.org/15/items/mawsoat_fikh_pdfbook_ara/mfk24.pdf
стр.311-312 – Касательно исключений при наказании за воровство
стр.334 – Подробности о том, что считать надлежащими показаниями свидетелей при краже
стр.337 – Как и где резать руку
[Арабский] Шиитский хадис об отрубании рук несовершеннолетним преступникам-рецидивистам:
http://www.mezan.net/books/kafi/kafi7/html/ara/books/al-kafi-7/151.html
[Арабский] Шиитский тафсир (толкование), объясняющий разницу во мнениях шиитов о том, как отрезать руку вору:
https://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=4&;tTafsirNo=56&tSoraNo=5&tAyahNo=38&tDisplay=yes&Page=9&Size=1&LanguageId=1
[Арабский] Суннитские взгляды на то, что делать с рецидивистами:
http://islamport.com/w/fqh/Web/2793/1877.htm
Достоверный хадис (согласно Darussalam), в котором Мохаммед несколько раз просил последователей убить вора, прежде чем его убедили отрубить только руку, в конце концов вор продолжает воровать и его убивают после ампутации всех четырех конечностей:
На арабском и английском:
http://www.sunnah.com/nasai/46/107
Очень похожий хадис на русском. Признан «хорошим» (хасан) хадисом согласно шейху аль-Албани (годы жизни: 1914-1999):
https://isnad.link/book/sunan-abu-dauda/32-kniga-nakazanij-hadisy-4351-4493/20-glava-o-cheloveke-kotoryj-voruet-raz-za-razom
Ибн Касир о происхождении наказания в виде отрубания рук:
На арабском и английском:
http://m.qtafsir.com/Surah-Al-Maeda/The-Necessity-of-Cutting-off-t---
На русском:
https://quran-online.ru/5:38
Мохаммед заявил, что отрубит руку собственной дочери, если она украдет:
На арабском и английском:
http://www.sunnah.com/bukhari/86/17
На русском:
https://isnad.link/book/sahih-al-buhari/62-kniga-o-dostoinstvah-spodvizhnikov-proroka-hadisy-3649-3775/18-glava-upominanie-ob-usame-bin-zajde-da-budet-dovolen-im-allah
https://www.youtube.com/watch?v=5lDYsh45VZc
В этом видео рассматривается вопрос о том, является ли отрубание рук и ног официальным наказанием в исламе или же это изобретение террористических группировок, таких как Исламское государство (ИГИЛ).
Если данное наказание является частью ислама, то, где оно предписано?
Что сделал Мохаммед в таких случаях?
Какую позицию занимают основные школы мысли (сунниты и шииты) в отношении деталей того, когда и как должны выполняться эти наказания.
Это видео является 11-й частью из серий видео, в которых рассматриваются действия группы боевиков Исламского государства, также производится сравнение их действий с учениями исламской веры, на основе честного прочтения Корана, его интерпретаций крупными авторитетными мусульманскими учеными, хадисов (изречения Мухаммеда) и других исламских источников.
Источники информации в видео:
Ибн Касир толкует, объясняя, что «нечестие» в суре 5, аяте 33 означает неверие, а также другие вещи, такие как вооруженное ограбление:
На арабском и английском:
http://m.qtafsir.com/Surah-Al-Maeda/The-Punishment-of-those-Who-Ca---
На русском:
https://quran-online.ru/5:33
[Арабский] Том 17 Юридической энциклопедии
(Книга, объясняющая шариат в основных суннитских школах мысли)
https://ia802607.us.archive.org/15/items/mawsoat_fikh_pdfbook_ara/mfk17.pdf
стр.141-142 – Как наказывают вооруженных разбойников
стр.157 – Определение «вооруженного грабителя»
стр.162 – Объяснение того, как различные суннитские группы проводят распятие.
[Арабский] Толкование Тафсир аль-Мизан (шииты) о том, как шииты поступают с вооруженными грабителями:
https://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=4&;tTafsirNo=56&tSoraNo=5&tAyahNo=38&tDisplay=yes&Page=5&Size=1&LanguageId=1
Мохаммед говорит, что нужно отрубить руку, если вор украдет что-то стоимостью четверть динара или больше:
На арабском и английском:
http://www.sunnah.com/bukhari/86/18
На русском:
https://isnad.link/book/sahih-al-buhari/86-kniga-nakazanij-hudud-hadisy-6772-6860/13-glava-slova-vsevyshnego-voru-i-vorovke-otsekajte-ruki-v-vozdayanie-i-o-tom-za-kakuyu-stoimost-otsekayut-ruku
Мохаммед приказывает отрубить руку, если украдут щит стоимостью в четверть динара (3 дирхама):
На арабском и английском:
http://www.sunnah.com/bukhari/86/27
На русском:
https://isnad.link/book/sahih-al-buhari/86-kniga-nakazanij-hudud-hadisy-6772-6860/13-glava-slova-vsevyshnego-voru-i-vorovke-otsekajte-ruki-v-vozdayanie-i-o-tom-za-kakuyu-stoimost-otsekayut-ruku
Мохаммед говорит, что нужно отрезать руку, если кто-то украл яйцо или веревку:
На арабском и английском:
http://www.sunnah.com/bukhari/86/29
На русском:
https://isnad.link/book/sahih-al-buhari/86-kniga-nakazanij-hudud-hadisy-6772-6860/7-glava-proklinanie-vora-bez-upominaniya-imeni
[Арабский] Книга под названием «Юриспруденция четырех школ», в которой подробно излагаются позиции суннитских школ относительно того, что делать с повторяющимися правонарушителями:
http://islamport.com/w/fqh/Web/2793/1876.htm
[Арабский] Том 24 Юридической энциклопедии
(Книга, объясняющая шариат в основных суннитских школах мысли)
https://ia802607.us.archive.org/15/items/mawsoat_fikh_pdfbook_ara/mfk24.pdf
стр.311-312 – Касательно исключений при наказании за воровство
стр.334 – Подробности о том, что считать надлежащими показаниями свидетелей при краже
стр.337 – Как и где резать руку
[Арабский] Шиитский хадис об отрубании рук несовершеннолетним преступникам-рецидивистам:
http://www.mezan.net/books/kafi/kafi7/html/ara/books/al-kafi-7/151.html
[Арабский] Шиитский тафсир (толкование), объясняющий разницу во мнениях шиитов о том, как отрезать руку вору:
https://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=4&;tTafsirNo=56&tSoraNo=5&tAyahNo=38&tDisplay=yes&Page=9&Size=1&LanguageId=1
[Арабский] Суннитские взгляды на то, что делать с рецидивистами:
http://islamport.com/w/fqh/Web/2793/1877.htm
Достоверный хадис (согласно Darussalam), в котором Мохаммед несколько раз просил последователей убить вора, прежде чем его убедили отрубить только руку, в конце концов вор продолжает воровать и его убивают после ампутации всех четырех конечностей:
На арабском и английском:
http://www.sunnah.com/nasai/46/107
Очень похожий хадис на русском. Признан «хорошим» (хасан) хадисом согласно шейху аль-Албани (годы жизни: 1914-1999):
https://isnad.link/book/sunan-abu-dauda/32-kniga-nakazanij-hadisy-4351-4493/20-glava-o-cheloveke-kotoryj-voruet-raz-za-razom
Ибн Касир о происхождении наказания в виде отрубания рук:
На арабском и английском:
http://m.qtafsir.com/Surah-Al-Maeda/The-Necessity-of-Cutting-off-t---
На русском:
https://quran-online.ru/5:38
Мохаммед заявил, что отрубит руку собственной дочери, если она украдет:
На арабском и английском:
http://www.sunnah.com/bukhari/86/17
На русском:
https://isnad.link/book/sahih-al-buhari/62-kniga-o-dostoinstvah-spodvizhnikov-proroka-hadisy-3649-3775/18-glava-upominanie-ob-usame-bin-zajde-da-budet-dovolen-im-allah
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