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Что «вакцины» делают с организмом؟ Мнение врача-лаборанта
Vera Nika
Vera Nika
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1002 views • December 31, 2021

Видео и другие Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac

Скачайте Архив Сайта — https://victoriara.ru/files/USMALOSARHIV.zip (250 МБ). Для скачивания представлена архивная версия Сайта, работающая автономно (без подключения к Интернет). Наличие скачанного архива полезно для не имеющих подключения к интернету. Также для времени, когда работа интернет-сети может быть ограничена, вследствие произходящих апокалиптических событий, социальных, экономических и др. перемен.

Смотрите в интернете по поиску: «Защита от чипизации», «Защита против принудительной вакцинации чипизации», «что такое метка зверя», «Защитная Молитва против чипизации вакцинации».

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_________________ 

Что «вакцины» делают с организмом? Мнение врача-лаборанта.

Предсказание: «Сейчас появилась ещё одна болезнь, против которой уже нашли вакцину. Она будет обязательной, и когда человеку будут делать прививку, ему будет ставиться и ПЕЧАТЬ…» (преп. П.Святогорец «О знамениях времён»). Признанный сейчас святым Паисий Святогорец когда-то очень просил, обращался к Небесам, — чтобы было открыто всё точно о чипизации, биометрии, электронных документах и т.д. Это было несколько десятков лет тому. И ему явилась тогда святая Евфимия Всехвальная, и было подробно в деталях рассказано что и как будет. (Ведь в небесном плане всё известно, вне времени). Поэтому, такая информация точная. Вот и дожили до таких времён. Из статьи https://justpaste.it/zaschita-ot-vakcinaci-chipizacii (скачать в формате .pfd — https://justpaste.it/zaschita-ot-vakcinaci-chipizacii/pdf )

Предсказание. Преподобный Антоний Великий (IV в) о наших днях: «Приходит время, когда люди будут безумствовать, и если увидят кого не безумствующим, восстанут на него и будут говорить: «Ты безумствуешь», – потому что он не подобен им». При этом все, которые всё таки останутся человеками, – такие прославят Великую Любовь. 

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vaccinationtechnologytranshumanismtotalchippingcoronaviruskoronavirusgenocidluciferinnanotechnologievaccination side effects control
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