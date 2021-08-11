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Pfizer и Moderna повышают цены на свои экспериментальные препараты("вакцины") от "COVID-19"
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60 views • August 11, 2021
Pfizer и Moderna повышают цены на свои экспериментальные препараты("вакцины") от "COVID-19", но мы всегда знали, что разыгранная "пандемия" станет огромной дойной коровой для - Big Pharma
Это не заставило себя долго ждать.
Предоставить нескольким фармацевтическим компаниям полную монополию на вакцину COVID-19, которую мировые лидеры навязывают миллиардам и миллиардам людей, было явно недостаточно, потому что две из них повысили цены на вакцины.
Это не заставило себя долго ждать.
Предоставить нескольким фармацевтическим компаниям полную монополию на вакцину COVID-19, которую мировые лидеры навязывают миллиардам и миллиардам людей, было явно недостаточно, потому что две из них повысили цены на вакцины.
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