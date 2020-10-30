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Geoinżynieria 3. Kontrola populacji.
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7596 views • October 30, 2020
Niniejszy film poświęcony jest zagadnieniom geoinżynierii, czyli programom masowej modyfikacji zjawisk pogodowych widocznych nad naszymi głowami od ponad dekady. W trzeciej już części dr. Jerzy Jaśkowski omawia m.in. problematykę:
1. Upadku edukacji i zacofania polskiej nauki, ukrywaniu przez instytucje naukowe i polityków programów modyfikacji pogody,
2. prywatyzacji pogody przez międzynarodowe instytucje i korporacje,
3. programów COP21, C2G2 - legalizacji i kontroli geoinżynierii na szczeblu rządowym,
4. geoinżynierii jako metodzie pozwalającej na kontrolę rynku żywności,
5. oraz „pogody dla korporacji”.
W filmie prezentowane są również zdjęcia geoinżynierii z 2017 roku nadesłane z całej Polski. Wszystkim, którzy wysłali zdjęcia i filmy dziękujemy za pomoc w realizacji tego filmu.
Wcześniejsze odcinki:
http://www.prisonplanet.pl/multimedia/geoinzynieria_2_pogoda,p1792779708SZSID
http://www.prisonplanet.pl/multimedia/geoinzynieria_cicha_wojna,p2021997870SZSID
1. Upadku edukacji i zacofania polskiej nauki, ukrywaniu przez instytucje naukowe i polityków programów modyfikacji pogody,
2. prywatyzacji pogody przez międzynarodowe instytucje i korporacje,
3. programów COP21, C2G2 - legalizacji i kontroli geoinżynierii na szczeblu rządowym,
4. geoinżynierii jako metodzie pozwalającej na kontrolę rynku żywności,
5. oraz „pogody dla korporacji”.
W filmie prezentowane są również zdjęcia geoinżynierii z 2017 roku nadesłane z całej Polski. Wszystkim, którzy wysłali zdjęcia i filmy dziękujemy za pomoc w realizacji tego filmu.
Wcześniejsze odcinki:
http://www.prisonplanet.pl/multimedia/geoinzynieria_2_pogoda,p1792779708SZSID
http://www.prisonplanet.pl/multimedia/geoinzynieria_cicha_wojna,p2021997870SZSID
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