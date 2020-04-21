Mr. V (5η) - ΜΠΡΕΤΤΟΝ ΓΟΥΝΤΣ, Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ΠΑΚΙΣΤΑΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, ΒΑΤΙΚΑΝΟ ΚΑΙ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΣΕΡΒΩΝ

Α) Ειδήσεις1) Η διαδρομή, η δράση και η "απαράμιλλα γενναία" στάση του Ανδρέα Παπανδρέου πριν το ξέσπασμα του Β' ΠΠ (05:45)2) 156.000 Έλληνες ψήφισαν πάλι Πασόκ !! (12:20)3) Καταγγελία Έλληνα κατοίκου Γερμανίας για τοποθέτηση Γερμανών ελλείψει Ελλήνων καθηγητών σε σχολεία της Γερμανίας με Ελληνοπαίδες μαθητές !! Διαπιστωμένες ελλείψεις σε σχολεία στις εξής πόλεις : Ανόβερο, Κολωνία, Μόναχο, Νυρεμβέργη, Ντίσελντορφ, Στουτγάρδη και Φρανκφούρτης. (Κατά τα άλλα, χρήματα για σχολεία αλλοδαπών στην Ελλάδα διαθέτει ο κρατικός κορβανάς...) (19:47)4) Τις ίδιες ελλείψεις έχουμε στο Παρίσι. 7 καθηγητές για 500 Ελληνόπουλα...!! (22:30)5) Τα ίδια χάλια και στο Βέλγιο και δη στις Βρυξέλλες... (22:56)6) Ακόμη χειρότερη η κατάσταση στο Κάιρο της Αιγύπτου (Αμπέτειος Σχολή) όπου υπολειτουργεί... (23:04)7) Γλώσσα Ούρντου (Urdu) στο 144ο σχολείο στα Σεπόλια με χρήματα των φορολογούμενων πολιτών...!! (24:20)8) Ο υπουργός (Α)παιδείας στην Ελλάδα έχει διδάξει Ιστορία των Επιστημών σε Πολυτεχνείο της τουρκίας... (26:05)9) Η στάση των παπικών απέναντι στον Ελληνισμό τον 20ο αιώνα. Το μήνυμα του πάπα [ πίος ΙΑ'- (Ambrogio Damiano Achille Ratti, 31 Μαΐου 1857 – 10 Φεβρουαρίου 1939) ] στον κεμάλ... (32:13)10) Η γενοκτονία των Σέρβων κατά τη διάρκεια του Β'ΠΠ κατόπιν εντολής του πάπα [ πίος ΙΒ'- (Eugenio Maria Giuseppe Giovanni Pacelli, 2 Μαρτίου 1876 – 9 Οκτωβρίου 1958) ]. Ο καρδηνάλιος αρχιεπίσκοπος Κροατίας Βίκτωρ Αλόις Στέπινατς (Alojzije Viktor Stepinac, 8 May 1898 – 10 February 1960) επιβλέπει την σφαγή 850.000 ομόδοξων Σέρβων !! Ο "συμπληρωματικός" ρόλος του Άντε Πάβελιτς ( Ante Pavelić, 14 Ιουλίου 1889 – 28 Δεκεμβρίου 1959 ) (36:35)11) Ο αιμοσταγής δολοφόνος στέπινατς...αγιοποιείται από τον πάπα Ιωάννη Παύλο Β' (Κάρολος Ιωσήφ Βοϊτίλα, 18 Μαΐου 1920 - 2 Απριλίου 2005) !! (49:18)12) Ο Πολωνός πρόεδρος Άντρζεϊ Ντούντα γονατιστός εμπρός στο άγαλμα του Άγνωστου Στρατιώτη και ο "Έλληνας" πρωθυπουργός τσίπρας με τα πόδια ανοιχτά κατά την ανάκρουση του Εθνικού μας Ύμνου και την έπαρση της σημαίας… (53:02)Β) Ερωτήσεις εκπομπής :1) Ποιοι ήσαν οι εκπρόσωποι της Ελλάδος στη Διάσκεψη του Bretton Woods μεταξύ της 1ης και 22ας Ιουλίου του σωτήριου έτους του 1944 ; (00:42)2) Πακιστανικό σχολείο στην Αθήνα με έξοδα των Ελλήνων φορολογούμενων πολιτών ;! Υπάρχει σχεδιασμός για πολλά περισσότερα... (13:08)3) Κινδυνεύει ο πάπας από τον ISIS ;! Είναι τάχα το βατικανό Εκκλησία ;!; (27:01)