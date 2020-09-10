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OUT OF SHADOW_ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΚΙΑ
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145 views • September 10, 2020
Άλλο ένα αποκαλυπτικό - μεταξύ πολλών - ντοκιμαντέρ σχετικά με το σατανικό χόλιγουντ (hollywood = ιερό δέντρο), τις αλληλένδετες σχέσεις του με την πλύση εγκεφάλου, το σατανισμό, τον μυστικισμό, την παιδοφιλία, την εξαπάτηση των μαζών και της ισοπέδωσης
των αξιών και αρχών που τόσους αιώνες διαμόρφωσε αρχικά ο Ελληνισμός και ολοκλήρωσε η Ορθοδοξία.

(όπου Χριστιανισμός επιτρέψτε μου να αναφέρομαι στην Ορθοδοξία μιας και εν συνεχεία θα ανεβάσω αποδεικτικό υλικό της πλάνης
των υπόλοιπων δογμάτων και αιρέσεων που τολμούν να αναφέρονται και να καταπιάνονται με τον Παντοκράτορα Κύριο ημών Ιησού
Χριστό. Εποικοδομητικότατες είναι επίσης οι εκπομπές των κ.Βασιλειάδη και π. Αγγελακόπουλου στο παρόν κανάλι)

Οι κασκαντέρ Mike Smith και Brad Martin με πολύχρονες και πολυβραβευμένες καριέρες ξεσκεπάζουν τον μύθο πίσω από τις κουρτίνες και τα κόκκινα χαλιά, τα άπειρα φλας και τα ... όρνια που ζητωκραυγάζουν και ζητούν μια selfie και ένα αυτόγραφο από τους "αστέρες" - καθρέπτες της εξαπάτησης.

Επιγραμματικά, το πρόγραμμα πλύσης εγκεφάλου MK ULTRA, η επιχείρηση Mockingbird και το σκάνδαλο παιδοφιλίας "Pizzagate" που
ακόμη ταλανίζει τον πλανήτη είναι ορισμένα από τα "ιδιαίτερα" θέματα που καταπιάνεται η παρούσα έρευνα και δεν τόλμησαν να
αναφέρουν το βοθροκάναλα του τόπου μας. Και να είστε βέβαιοι πως ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΘΑ ΣΑΣ ΔΕΙΞΟΥΝ ! Αυτοί γνωρίζουν το λόγο,
αναρωτηθείτε εσείς το γιατί...

Το ξεκάθαρο συμπέρασμα που θα έπρεπε να προκύπτει από οποιονδήποτε διαθέτει ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΚΡΙΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ όταν δει το παρόν ντοκιμαντέρ είναι ENA :

ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ. ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΑ ΒΟΘΡΟΚΑΝΑΛΑ. ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ. ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ
ΑΝ ΑΔΙΑΦΟΡΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΣΑΣ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ.

Εξοικονομήστε χρόνο για εσάς και τα παιδιά σας. Συζητήστε, παίξτε μαζί τους. Συζητήστε και ελάτε πιο κοντά με τους ανθρώπους που αγαπάτε και νοιάζεστε περισσότερο. Δεν είναι σίγουρο πως αύριο θα είναι μαζί σας. Διαβάστε Αγία Γραφή, ενημερωθείτε, ελέγξετε στο διαδίκτυο (όσο ακόμη θα το έχουμε προσβάσιμο) πηγές και ενημέρωση. ΑΦΥΠΝΙΣΤΕΙΤΕ.

Οι άνθρωποι που ελέγχουν την βιομηχανία του θεάματος είναι ελάχιστοι, άπειρες οι μαριονέτες και απόλυτος στόχος ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ
ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ.
Αν δεν ξαναδείτε ταινίες του χόλιγουντ, ελάχιστο αντίκτυπο θα έχει στη τσέπη τους. έχουν ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ. Το να μην επιτρέψετε
εσείς και τα παιδιά σας να γίνεστε δέκτες της κατευθυνόμενης προπαγάνδας και της διαμόρφωσης των θέλω "σας", αυτό είναι που
ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ.

ΠΟΛΕΜΑΜΕ ΜΕ ΤΟ ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΕΑΥΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΥΣ. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ.

Η γνώση είναι δύναμη. Η γνώση οδηγεί στην αφύπνιση. Η αφύπνιση στην εγρήγορση. Η εγρήγορση στην δράση. Η δράση στην ελευθερία. Η ελευθερία στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό.

Τολμήστε να ονειρευτείτε. Τολμήστε να ζήσετε, όχι όπως θέλουν οι άλλοι, αλλά όπως ΕΛΕΥΘΕΡΑ επιλέξετε εσείς. Πραγματοποιείστε
το ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ προς την ελευθερία ΣΗΜΕΡΑ κλείνοντας το σατανοκούτι όπως πολύ εύστοχα- και προφητικά - περιέγραφε ο Άγιος
του Γένους μας, ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός....
Keywords
hollywoodciasatanismmk ultrapizzagatekevin shippoccultismliz crokinout of shadowmike smithbrad martinmockingbird operation
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